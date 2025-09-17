Big Japan Pro Wrestling convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer que el luchador japonés y estrella de esta empresa, Takuya Nomura tomará una licencia indefinida.

► Takuya Nomura fuera por problema de salud

En la conferencia de prensa, además de Nomura, estuvieron presentes Eiji Tosaka, presidente de BJW, Fuminori Abe, compañero de Nomura en la dupla Astronauts, e Ikuto Hidaka de la promotora Fighting Detectives.

El motivo de la ausencia de Takuya Nomura es por un problema de salud serio. El gladiador fue diagnosticado con insuficiencia renal y será sometido a un tratamiento cuya duración se desconoce.

El 9 de agosto de 2025, Nomura dijo que estaría ausente por un tiempo debido a las órdenes de un médico debido a una condición de salud preexistente. Sin embargo, se aclaró que hasta el momento, el luchador no necesita traWamientos como diálisis, que ayuda a mantener la función renal cuando estos ya no pueden hacerlo por sí mismos. Takuya Nomura afirmó que su principal objetivo es recuperar la salud.

Takuya Nomura debutó en 2016 en BJW, empresa en la que permanece hasta la fecha. Su última lucha fue el 6 de agosto en una participación especial que sostuvo en el empresa Evolution, donde empató en un mano a mano contra Towa Iwasaki. Sus mayores logros lo ha obtenido al lado Fuminori Abe; como Astronauts han sido campeones de parejas en BJW, AJPW, DDT, Basara y TTT.