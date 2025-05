«TAKATAICHI MANIA IV» Resultados

Taichi y TAKA Michinoku produjeron, con el apoyo de New Japan Pro Wrestling , «TAKATAICHI MANIA IV» que se realizó desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «TAKATAICHI MANIA IV»

Con la participación de luchadores de NJPW, JTO (empresa de TAKA Michinoku) y algunos invitados especiales, crearon un atractivo cartel.

En batalla entre hermanas, la joven Azusa Inaba logró la tercera defensa del Campeonato JTO Girls doblegando a su hermana mayor Tomoka Inaba.

Aoi, una de las mejores luchadoras de JTO, se enfrentó a un rival desconocido, que resultó ser el Campeón Peso Junior IWGP, El Desperado. Aoi atacó a Desperado, a quien admira, principalmente con patadas, y luego usa su característica A-wing para obligarlo a rendirse. Sin embargo, Desperado aceptó todo lo que Aoi tenía para ofrecer y finalmente ganó con la Pinche Loco.

Taichi se presentó con su nuevo aliado Tomohiro Ishii para enfrentar a Zack Sabre Jr. y el veterano de DDT, Jun Akiyama. Taichi emocionó a la multitud al mostrar muchos de los movimientos que usaba en AJPW en los años 90. Hacia el final del combate, Akiyama intentó su «arma secreta», pero Taichi lo evitó y en su lugar intentó una sumisión. Cuando Akiyama devolvió el ataque, Taichi conectó un poderoso Axe Bomber y fue a cubrirse, pero la campana sonó para terminar el combate. Taichi tomó el micrófono y agradeció a Akiyama por la lucha brindada y le pidió que sostengan un mano a mano.

En el turno estelar, TAKA Michinoku se enfrentó a Hiroshi Tanahashi, como parte de la gira de despedida del «Ace of Universe». TAKA infligió daño a Tanahashi con un Just Facelock, y cuando el combate llegó a su clímax, castigó con un Michinoku Driver II. Sin embargo, Tanahashi evitó el segundo golpe y respondió con un Michinoku Driver II seguido de High Fly Flow. Destacó la tenacidad de Michinoku, a pesar de la diferencia física con su rival.

Tras la lucha, Yuya Uemura subió al ring y desafió a Tanahashi, quien aceptó el reto. Luego Tanahashi se fue y subieron al ring Taichi y DOUKI. Los cuatro luchadores anunciaron que Just 4 Guys se está reestructurando y pronto regresarán a petición del público.

Los resultados completos son:

Taichi y TAKA Michinoku Produce «TAKATAICHI MANIA IV», 07.05.2025

Tokyo Korakuen Hall

805 Espectadores

1. Yuji Nagata y Daiki Nagai vencieron a Thunder Masami y Ryoma Tsukamoto (9:09) con un Backdrop Hold de Nagata sobre Tsukamoto.

2. Right to Participate in the Next TAKATAICHI MANIA Battle Royal: Bomber Tatsuya venció a IBUKI con un Bomber Bomb (7:29). Orden de eliminacion: Koki Fujimoto, Akira Jumonji , Tyson Maeguchi, ARA , Naoya «AKM» Akama , Kikutaro, MIYAMASA , Ryuya Takekura , Genta Yubari , Fire Katsumi e IBUKI .

3. Saori Anou , Sayaka Kurara y Ranna Yagami vencieron a rhythm , Akane Fujita y Big Haruka (9:28) con un Pottering de Anou sobre Haruka.

4. JTO GIRLS Title: Azusa Inaba (c) venció a Tomoka Inaba (21:02) con la Azusa Inaba no Ane Cho defendiendo el título.

5. Special Singles Match: El Desperado venció a Aoi (14:42) con la Pinche Loco.

6. Taichi y Tomohiro Ishii vs. Jun Akiyama y Zack Sabre Jr. – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

7. Special Singles Match: Hiroshi Tanahashi venció a TAKA Michinoku (15:48) con un High Fly Flow.