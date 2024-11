TAJIRI y Masato Tanaka, ex ECW se presentarán en GCW

La empresa independiente estadounidense Game Changer Wrestling, anunció la participación de dos leyendas ex ECW para su evento «The People vs GCW» que se realizará en enero de 2025.

► Dos leyendas de la ECW se presentarán en GCW

Se trata de los veterano japoneses Masato Tanaka y TAJIRI. Masato Tanaka de Pro Wrestling Zero1 hará su reaparición en GCW luego de su última presentación en abril cuando al lado de Minoru Suzuki cayeron ante Masha Slamovich y Rina Yamashita en la función «Joey Janela’s Spring Break 8» realizada en el Penns Landing Caterers en Philadelphia, Pennsylvania.

En el caso de TAJIRI, actualmente líder de talentos de la pequeña empresa independiente Kyushu Pro y con 54 años de edad y una experiencia de 30 años, hará su debut en GCW.

Aún no se han revelados los rivales de los dos legendarios gladiadores.

«The People vs. GCW» se efectuará el 19 de enero de 2025 en el Hammerstein Ballroom de Nueva York.

El cartel parcial va como sigue:

-. Sidney Akeem vs. El Hijo Del Vikingo

-. GCW Tag Team Title: Violence Is Forever (Dominic Garrini y Kevin Ku) (c) vs. Gahbage Daddies (Alec Price y Cole Radrick)

-. GCW Ultraviolent Title – DLC match (vacante): John Wayne Murdoch vs. Matt Tremont vs. Brandon Kirk vs. Drew Parker vs. X vs. X.

-. Otros participantes: TAJIRI, Masato Tanaka.