Tai Tuivasa se pronuncia tras derrota en UFC 305

Las cosas no salieron según lo previsto para el contendiente de peso pesado Tai Tuivasa en UFC 305, ya que su larga racha de derrotas se extendió aún más por Jairzinho Rozenstruik.

Desde que alcanzó el tercer puesto de la clasificación con un nocaut sobre Derrick Lewis que le colocó en una racha de cinco peleas ganadas, Tuivasa, el favorito de los aficionados, no ha experimentado más que derrotas dentro del octágono.

Este año comenzó con la cuarta derrota consecutiva de «Bam Bam», en la que Marcin Tybura se sumó a los reveses del australiano frente a Ciryl Gane, Sergei Pavlovich y Alexander Volkov.

Y en el pago por evento celebrado el pasado fin de semana en Perth, Australia, le llegó el turno a Rozenstruik. «Bigi Boy» dio continuidad a su victoria titular sobre Shamil Gaziev a principios de 2024 superando cómodamente a Tuivasa en territorio enemigo.

► Tuivasa sobre el revés del UFC 305: «Vivimos para pelear otro día

Tras su última derrota, Tuivasa no tardó en hacer sus primeros comentarios en las redes sociales. En un post en Instagram, «Bam Bam» reconoció el esfuerzo que hizo en el campamento y expresó su comprensible decepción por no haber podido levantar la mano delante de sus aficionados en Australia.

Sin embargo, el australiano no se dejará abatir, con el peleador de 31 años diciendo a sus fans que «vive para pelear otro día.»

«Joder. Qué deporte», escribió Tuivasa. «Puse todo de mí en este campo y no salí con la victoria. Amor grande a todos mis fans puse todo de mi en esto no salí con las ganas. Culpa mía 😌 os quiero a todos los de verdad ❤️ Vivir para pelear otro día. AUSSIE FANS I LOVE YOU C**TS BEST IN THE BIZZO 🥰🥰 Vivimos para pelear otro día 😌».

Queda por ver qué le depara el futuro a Tuivasa. Anteriormente había esbozado su intención de volver para una tercera pelea este año después del UFC 305. Si ese plan se mantiene o no después de la derrota del sábado no está claro.