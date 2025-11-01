Tae Honma se despide en Ranmaru Festa

Con un espectáculo lleno de alegría, Tae Honma, puso fin a sus 10 años de carrera en la lucha libre profesional.

► Tae Honma se retiró con una emotiva función

El Shinjuku FACE fue el recinto en donde Tae Honma convocó a las mejores gladiadoras de la escena femenina japonesa, muchas de ellas compañeras de batalla.

Tae Honma debutó en la lucha libre profesional en 2015 con Actwres girl’Z en su promoción Beginning, en ese entonces la división de entretenimiento de Stardom. Con su personalidad alegre, sus emocionantes entradas y su aguda percepción de los movimientos de sus oponentes y la mirada del público, compitió en casi todas las empresas de lucha libre profesional femenina de Japón como una luchadora habilidosa capaz de ofrecer un buen espectáculo sin importar a quién enfrentara.

En 2018, se unió a J@st, afiliada a la CMLL de México, y al año siguiente realizó una gira por México. Ganó el campeonato de pareja en varias organizaciones con su equipo «SPiCEAP» junto a su compañera Maika Ozaki, y también causó sensación en la industria con su compañera Naho Tsunoda en el dúo «Ika Shoryakumaru». Desde 2022 trabajó como independiente hasta que anunció su retiro el 14 de abril de este año.

Tae Honma eligió retirarse en Ranmaru Festa, el «evento de lucha libre profesional más entretenido del mundo», organizado por Savior Ninja Ranmaru. El atractivo de estas funciones reside en su trama cómica, donde los luchadores son metidos a presión creando una atmósfera caótica e impredecible.

El segundo combate fue el «Último Combate de SPiCEAP», donde Tae Honma y Maika Ozaki se enfrentaron a Risa Sera y Maya Yukihi de Azure Revolution. Dado que Sera se retirará en enero del próximo año y Yukihi también estará ausente durante un largo tiempo debido a una fractura en el brazo izquierdo, este combate se consideraba imposible. La batalla fue intensa, pero al final, Azure Revolution terminó llevándose la victoria.

La lucha estelar fue la del retiro oficial de Tae Honma. En un choque de tercias, Team Ranmaru Festa (Tae Honma, Hibiscus Mii y Miyuki Takase enfrentaron a Cosmic Angels (Natsupoi, Saori Anou y Kyusei Ninja Ranmaru. Este combate fue el marco para el reencuentro de las integrantes de la primera generación Actwres girl’Z (Anou y Natsupoi). La batalla resultó muy divertida y las combatientes mostraron sus mejores movimientos hasta que Honma sorprendió a Ranmaru y la llevó al toque de espaldas.

Las luchadores participantes entregaron a Tae Honma varios ramos de flores y cada una tomó el micrófono para transmitir un mensaje a la luchadora.

A continuación se llevó a cabo la ceremonia de retiro donde se entregaron ramos y obsequios conmemorativos, y subieron al ring varias luchadoras como Cherry, Aya Mizunami, Maya Yukihi, Unagi Sayaka, Sakura Hirota, el réferi Hidemi, Satomi Kihara y Natsuko Kibushi de Tokyo Performance Doll, Momo Tani de PURE-J, Riko Kawabata de Marvelous, Hibiscus Mii de Ryukyu Dragon, Risa Sera, Hiiragi Kurumi y Mochi Natsumi de Prominence, Chihiro Hashimoto, Yuu y Miyuki Takase de Sendai Girls, Haruka Umesaki y Kato Mangetsu de Diana, y Yumi Ohka, Yuki Miyazaki, Kohaku, Honoka y Saran de WAVE. Las graduadas de Actwres girl’Z, Kakeru Sekiguchi, Hikari Shimizu y Yoshiko Hasegawa; las integrantes de la primera generación, Naho Tsunoda, Maika Ozaki, Natsupoi y Saori Anou; Yumiko Hotta de T-HEARTS (exluchadora y mánager de Actwres girl’Z); el representante de Actwres girl’Z, Keiji Sakaguchi; y la actual integrante, Mii, quien se encontraba entre el público, también subieron al ring y se tomaron una foto conmemorativa con las integrantes de las antiguas y nuevas integrantes de Actwres girl’Z.

Apareció entonces Ranmaru, el Ninja Salvador, del Ranmaru Festa, y finalmente, cuando los padres de Tae Honma subieron al ring y le colocaron collares de flores, Tae derramó lágrimas. Se efectuaron los 10 toques de gong; los asistentes corearon el nombre de la luchadora; se tomó la foto oficial y las luchadoras cargaron a Tae Honma para su salida.

Los resultados completos son:

«Ranmaru Festa Vol. 43 ~ Sekai Ichi Omoroi Pro Wrestling», 13.10.2025

Shinjuku FACE

1. Chihiro Hashimoto, Kyusei Ninja Ranmaru y Nanashi vencieron a Haruka Umesaki, Kakeru Sekiguchi y Unagi Sayaka (11:24).

2. Maya Yukihi y Risa Sera vencieron a Maika Ozaki y Tae Honma (15:31).

3. Hiragi Kurumi venció a Ryo Mizunami [2:1] (1:40).

4. Yumiko Hotta venció a Hiragi Kurumi (2:59).

5. Hiragi Kurumi venció a Yumiko Hotta (0:08).

6. Yuu venció a Shin Chihiro Hashimoto (Shin Sakura Hirota) (10:48).

7. Hibiscus Mii, Miyuki Takase y Tae Honma vencieron a Kyusei Ninja Ranmaru, Natsupoi y Saori Anou (21:12).