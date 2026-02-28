Syuri y Alex Windsor tendrán revancha en Wrestle Queendom VIII

Gran velada luchística la que produjo ayer NJPW desde la ciudad de Trenton, The New Beginning USA, donde entre otros títulos, se puso sobre la mesa el Campeonato Femenil IWGP, con Syuri reteniendo dicha correa ante Athena en un notable duelo, cuyas postrimerías tampoco estuvieron exentas de sustancia.

Tras agarrar el Campeonato Mundial Femenil ROH que ostenta Athena, sugiriendo una futura lucha por el mismo, Syuri se topó con un anuncio un tanto inusual, vía vídeo, en boca de Alex Windsor. Y es que la «All Elite», recordando que el pasado junio fracasó igual que Athena durante el evento Hit Me Baby One More Time de EVE, puso su mira sobre la otra correa en posesión de la nipona.

«Parece que el destino sigue uniéndonos, ¿verdad? Lo único que cambia respecto a la última vez es el premio por el que voy a pelear. El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el indigo O2, te reto por tu Campeonato Femenil NJPW STRONG. Wrestle Queendom VIII. Syuri-Windsor II».

Esta será para la monarca su primera defensa desde que consiguiera su estatus en Wrestle Kingdom 20. Como apuntamos, Syuri y Windsor ya batallaron ocho meses atrás por el Campeonato Femenil IWGP, en lo que supuso el debut de la primera con EVE, quien así regresará a la casa británica. Un escenario que Windsor conoce muy bien, si bien esta no se deja ver por allí desde el pasado noviembre, cuando compitió en Elite Encounters.

► Wrestle Queendom VIII: cartel actualizado

La que se vende como mayor cita femenil en la historia de la lucha libre europea llega el próximo 8 de marzo, desde el indigo At The O2 de Londres (Inglaterra). Seguidamente, su menú provisional.

A STATEMENT OF INTENT.@HailWindsor issues the challenge to @syuri_wv3s for the New Japan Strong Women’s Championship at #WrestleQueendom 8 on Sunday March 8 from the sold out @indigoatTheO2 London.



Watch Wrestle Queendom 8 LIVE or ON DEMAND on YouTube