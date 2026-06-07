Syuri reta a Athena para Global Wars Cincinnati

Ring of Honor dio a conocer que la superestrella de Stardom, Syuri, enfrentará nuevamente a Athena, pero ahora por el Campeonato Mundial Femenil ROH.

► Athena y Syuri volverán a enfrentarse en una lucha de campeonato

Esto sucederá el 18 de junio en el evento «Global Wars Cincinnati» que ROH llevará a cabo en el recinto de The Andrew J Brady Music Center, de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

Este es el primer combate que se anuncia para Global Wars, una función que será coproducida por ROH, CMLL y Stardom.

Será la segunda ocasión que ambas luchadoras se enfrente en una lucha individual y es la oportunidad para una revancha del duelo que ambas sostuvieron en The New Beginning USA de este año, donde Syuri dominó a Athena y retuvo el Campeonato Femenino IWGP.

Athena se ha consolidad como una monarca firme en ROH con 1200 días como campeona, con casi 40 defensas de título en su haber. Pero Syuri representa un serio peligro ya que es una de las pocas luchadoras que la han derrotado.

Estaremos al pendiente de como se vayan anunciando más lucha y se los haremos saber.