Suceder en el trono a Mayu Iwatani, quien conjuntó un antológico reinado del Campeonato Femenil IWGP durante los dos últimos años, es una tarea que seguramente Syuri se haya tomado cual reto personal, tras destronar al ya otrora icono de Stardom dos semanas atrás en All-Star Grand Queendom.

Y por lo pronto, a falta de un nuevo anuncio, la primera defensa para Syuri no se dará bajo los focos de Stardom, ni siquiera sobre suelo nipón. Confirmado en las últimas horas, la líder de God’s Eye tiene previsto estrenarse como monarca contra Alex Windsor, bajo los focos de EVE, dentro del evento EVE 135: Hit Me Baby One More Time, a celebrarse el 6 de junio desde The Big Penny Social de Londres (Inglaterra).

Syuri debutará en EVE y en las islas británicas con tal encuentro, considerando también que el Campeonato Femenil IWGP no se había defendido antes sobre suelo europeo y sólo una vez en una promotora ajena a NJPW y Stardom (Ice Ribbon, el pasado junio). Anuncio bastante inusual, cuya principal beneficiada, aparte de EVE, es Windsor, estrenándose igualmente como retadora de dicha correa y como rival de Syuri, contra la que nunca se ha enfrentado.

► Cartel de EVE 135: Hit Me Baby One More Time

Esta lucha titular convierte a EVE 135: Hit Me Baby One More Time en uno de los shows más notorios de la historia de la promotora. He aquí el cartel provisional que presenta la cita.

CAMPEONATO FEMENIL IWGP: Syuri (c) vs. Alex Windsor

CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Anita Vaughan (c) vs. Lucia Lee