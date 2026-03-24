Sycho Sid Vicious, al Salón de la Fama WWE Clase 2026

En una noticia de ÚLTIMA HORA, el Director de Contenido Creativo de WWE, Triple H, anunció a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que el recordado Sycho Sid Vicious será parte.

► Sycho Sid Vicious será homenajeado en el WWE Hall of Fame

“No importa bajo qué nombre lo conocieras, la intensidad de Sid se sentía en todo el ring y a través de la pantalla de tu televisión. Múltiple campeón en WWE y WCW, y dos veces evento estelar de WrestleMania, es un placer anunciar que tomará su lugar legítimo en la Clase Legado 2026 del Salón de la Fama de WWE».

Posteriormente, WWE publicó el siguiente comunicado de prensa:

“Sid será incluido en el Salón de la Fama de WWE, Clase 2026.

«El ex Campeón WWE, ‘Sycho’ Sid Eudy, será inducido al Salón de la Fama WWE como miembro legado y parte de la clase de 2026.

«Dos veces Campeón WWE, Sid fue uno de los competidores más imponentes y aterradores de su generación, con un carisma natural que se hacía notar en pantalla cada lunes por la noche.

«Tras una exitosa etapa en WCW, Sid debutó en WWE como Sid Justice y se desempeñó como réferi especial en SummerSlam 1991, donde el Campeón de WWE Hulk Hogan y The Ultimate Warrior hicieron equipo contra The Triangle of Terror en un combate hándicap de tres contra dos.

«Más tarde esa misma noche, Sid salvó a Randy Savage y a Miss Elizabeth de un ataque a manos de Jake Roberts y The Undertaker durante la icónica recepción de bodas de la pareja.

«Después de algunos años fuera de WWE, Sid regresó de manera triunfal como ‘Sycho Sid’, aliándose con Shawn Michaels y acompañándolo en WrestleMania XI cuando The Heartbreak Kid retó a Diesel por el Campeonato de WWE.

«Esa noche dio inicio a una rivalidad icónica entre ambos, con Sid ganando el Campeonato de WWE a The Showstopper en Survivor Series 1996, uniéndose al selecto grupo de campeones. Tras perder el título nuevamente ante Michaels, Sid se convirtió en dos veces campeón al derrotar a Bret Hart el 17 de febrero de 1997 en una edición de Raw.

«Consolidado como uno de los luchadores más dominantes y temidos del mundo, Sid regresó a WCW en 1999 y entró de inmediato en la escena estelar, enfrentándose a leyendas como Hulk Hogan, Sting, Goldberg, Booker T, entre muchos otros.

«Una lesión en 2001 amenazó su carrera, pero se negó a retirarse y regresó al circuito independiente, donde incluso compartió el ring con el actual Superestrella de WWE, Sami Zayn.

«Sid falleció en 2024, pero su influencia sigue presente en los cuadriláteros de todo el mundo.

«Conocido como ‘El Amo y Gobernante del Mundo’, la reputación de Sid como uno de los luchadores más duros y visualmente impactantes consolidó su legado en WWE, y ahora ocupará su lugar junto a otras leyendas en el Salón de la Fama de WWE”.