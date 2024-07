Sycho Sid, también conocido como Sid Vicious, fue una figura destacable de la WWE durante casi dos décadas -enfrentó a Hulk Hogan en WrestleMania VII, fue dos veces Campeón Mundial, tuvo rivalidades con Shawn Michaels, The Undertaker o Bret Hart, e incluso hizo una aparición especial en 2012- pero nunca fue inducido al Salón de la Fama, a lo cual esa última vez que se presentó en la compañía podría haber ayudado ya que lo reconectó nuevamente con la misma y con los fanáticos y una entrada al Hall of Fame hubiera tenido sentido.

► ¿Sycho Sid al WWE Hall of Fame?

Pero no ocurrió y en 2024 nada ha trascendido acerca de que pueda suceder en 2025 o más adelante. Sin embargo, el veterano considera que es más posible ahora que Vince McMahon no está en la empresa. Cabe mencionarse que el hecho de que no recibiera ese honor podría ser debido, entre otras cosas, a que en una ocasión dijo que unirse a la WWE fue el mayor error de su carrera.

«Uno pensaría que ellos ofrecerían eso. De nuevo, a Vince [McMahon] no le gustaba tanto; creo que por eso no me han ofrecido eso. Pero, con Vince fuera ahora, uno pensaría que esas personas dirían, ‘Oye, tenemos a este tipo todavía bajo contrato. Aún está ganando un poco de dinero. Le ayudaría si hiciéramos eso,’ y también les ayudaría a ellos. Uno pensaría que querrían hacer todo lo posible para promover algo así. Eso podría ser algo divertido de comenzar también. Si vuelves, podrías querer hacer algo como un trato de medio tiempo, ser un manager, o algo especial. Creo que también era bastante bueno en las entrevistas. Siempre hay mucha gente que tiene problemas con eso. Si pudiera enseñarles, tal vez podría ayudarlos a hacer sus entrevistas», comenta Sycho Sid en el Attitude Era Podcast.