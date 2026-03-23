Swerve Strickland: «Si ellos faltan a su palabra…»

Swerve Strickland habla sobre violencia y poder, su drástico cambio físico, el giro que ha dado en AEW, cómo ve el mundo, su filosofía y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Simon Miller mientras sigue persiguiendo una oportunidad por el título mundial de la casa Élite, al que continúa apuntando después de su victoria contra Brody King en Revolution.

► Swerve Strickland explica a Swerve Strickland

Su filosofía como luchador y personaje

“Nunca he intentado hacer algo más grande o mejor; he intentado hacer algo diferente y más único. Porque cuando entras en la mentalidad de ‘tenemos que superar lo anterior’, puedes frenar tu crecimiento creativo. Los fans detectan cuando solo estás intentando superar algo. Para mí tiene que salir de dentro, y si no sale de dentro, se nota.”

Cómo construye cada combate

“El rival siempre cambia mi forma de enfocar las cosas: cómo voy a lucir, cómo voy a enfocar las promos, la construcción en televisión y el combate en sí. No se trata solo de la habilidad, sino también del motivo. Por qué tomo ciertos caminos con determinados rivales. Danielson exige un enfoque distinto al de los Bucks, y los Bucks uno distinto al de Sting y Darby.”

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Cómo ve el mundo el personaje de Swerve

“Swerve ve el mundo como un lugar donde las organizaciones con poder manipulan y controlan la narrativa. No se trata de la verdad objetiva, sino de cómo yo veo la verdad. Y si yo la veo así, así tengo que moverme. Da igual si los fans están de acuerdo o no. Lo importante es cómo Swerve ve el mundo.”

Su giro actual y la contradicción del poder

“Yo lo veo así: si ellos pueden faltar a su palabra, ¿por qué yo no puedo faltar a la mía? En cierto modo, es como si dos errores hicieran un acierto. Esa es la lógica del personaje ahora mismo.”

Wednesday Night #AEWDynamite

LIVE, 8/7c on TBS + HBO Max

This Wednesday, 3/25! #1 Contender vs EVP: @SwerveConfident vs @KennyOmegamanX 2! If Swerve wins, he’ll win Kenny’s EVP Status, but if Omega wins he becomes #1 Contender for the AEW World Championship, THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/YmUeTT5X6S — All Elite Wrestling (@AEW) March 22, 2026

El motivo de su cambio físico

“La idea creativa era que quería sentirme más intimidante. Quería que esta fuera una versión de Swerve que no habíais visto. No cambié quién era, simplemente evolucioné lo que ya era. Quería mostrar versiones de mí que los fans no esperaban ver. No quiero tocar siempre la misma nota; quiero mostrar distintas emociones, tonos y facetas.”

Dónde pone el límite con la violencia

“La violencia tiene que estar justificada por el odio y por lo que existe entre los personajes. No se trata de hacer cosas violentas por hacerlas o por intentar superar lo anterior. Todo tiene que tener una justificación dentro de la historia.”