Swerve Strickland y Will Ospreay dejan «interesante» reto a The Young Bucks

Swerve Strickland y Will Ospreay encendieron la mecha en AEW al atacar a The Young Bucks tras su combate contra Bandido y Paragon, y lanzaron un desafío sin precedentes: quieren enfrentarlos en All In con una condición explosiva, que los Jackson pongan en juego su posición como Vicepresidentes Ejecutivos (EVP). Aunque los Bucks rechazaron inicialmente el reto, Ospreay ofreció una cláusula adicional: si pierden, ni él ni Swerve podrán aspirar al Campeonato Mundial por un año.

Pese a la tensión entre ambos retadores, Swerve aceptó el trato, haciendo oficial la lucha. Así, en Wembley se jugará mucho más que una victoria: será una batalla por el poder en AEW.

► Swerve Strickland & Will Ospreay vs. La Facción Ingobernable

Ya en el combate, donde los dos luchadores se enfrentaron a La Facción Ingobernable, Dralístico y Beast Mortos atacaron de inmediato, pero los favoritos respondieron con vuelos espectaculares. LFI dominó a Swerve por minutos, pero un relevo a Ospreay cambió el ritmo. Combinaciones aéreas y movimientos en pareja les dieron el triunfo con un House Call final sobre Dralístico.