Swerve Strickland y sus aliados derotan a Jon Moxley y The Young Bucks

Rumbo a Double or Nothing, el Campeón de AEW, Jon Moxley se unió a The Young Bucks para enfrentar a Powerhouse Hobbs, Samoa Joe y Swerve Strickland, esto como preámbulo para la lucha de «Anarchy in the ring» que se verá en ese evento.

Fue así que ambos equipos salieron con todo para enfrentarse en un intenso combate, que desde el principio se mostró intensa, pues se dieron con golpes y movimientos rápidos, sin que nadie pudiera tomar el control por completo.

La lucha pronto se salió de control y los seis luchadores se atacaron por todos lados, donde el trabajo de los Bucks parecía que iba a ser factor, pero Strickland supo revertirlo con unas tijeras y un vuelo. Y quien también sorprendió fue Samoa Joe, que como pocas veces se lanzó con un poderoso tope suicida.

El trabajo de Mox y los Bucks también resultó efectivo, ya que hicieron las cosas bastante bien, especialmente al enfocarse en Strickland, quien sufrió con los ataques rápidos. Aunque intentó responder, falló, ya que sus rivales neutralizaron a Joe y Hobbs, aunque no lograron finiquitar el encuentro tras ejecutar un vuelo conjunto.

La situación se volvió tensa cuando Mox y sus aliados lograron mantener a raya a Swerve, quien no podía reaccionar, mientras sus compañeros poco podían hacer. Finalmente, Samoa Joe ingresó al combate y, con el apoyo de Powerhouse Hobbs, masacraron a Matt Jackson, dejándolo casi fuera de acción. Sin embargo, Nick acudió en su ayuda y juntos atacaron a sus tres rivales.

Nuevamente, el combate se salió de control, con golpes y lances por todos lados, terminando varios de los luchadores adoloridos fuera del ring. A pesar de eso, el enfrentamiento continuó con la misma intensidad, con ataques constantes desde todos los frentes.

Finalmente, los Bucks fallaron un ataque conjunto sobre Strickland, lo que permitió que Samoa Joe apresara a uno de ellos para dejarlo inmovilizado, mientras Swerve llevó al otro al toque de espaldas para lograr la cuenta de tres.

Al final, The Death Raider atacaron a sus rivales, pero Shibata llegó para salvar a sus compañeros. No obstante, Marina Shafir lo sorprendió con un golpe bajo, aunque Willow Nightingale apareció para dejarla fuera de combate. Finalmente, Kenny Omega hizo lo propio con sus oponentes del próximo domingo y junto con sus aliados estuvieron a punto de mandar a Matt Jackson contra una mesa.