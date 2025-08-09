JoJo Offerman volvió a la lucha libre profesional tras años de ausencia. La viuda de Bray Wyatt cantó Ain’t Nobody como tema musical de entrada de Swerve Strickland en el PPV AEW ALL IN: Texas 2025.

Este tema es especial para Strickland porque era la canción que utilizaba en la escena independiente antes de ser famoso y tener éxito en las grandes ligas. Recientemente, Strickland habló acerca de la presencia de JoJo en entrevista con Wrestling Figure News:

► Swerve Strickland habla acerca de por qué JoJo Offerman cantó su tema en el PPV AEW ALL IN: Texas 2025

“Para mí, Bray Wyatt cambió la televisión de la lucha libre, y creo que pasará un tiempo antes de que la gente se dé cuenta de lo impactante que fue. ‘Esto es tan único y diferente, y mucho más cautivador de lo que la gente entendía y se daba cuenta’.

«Incluso para mí, no me di cuenta de lo importante que era hasta que estuve en la posición de tener que crear televisión interesante. Tomé muchos matices de lo que él hacía y les di mi propio giro, porque él era metafísico, rompía mucho la cuarta pared y hablaba directamente al público.

«Dejaba pistas aquí y allá, y pequeños detalles como: ‘esto representaba su pasado, esto era depresión, esto significaba ansiedad’; todos los títeres representaban cosas distintas y momentos pasados de su vida. Era algo tan genial que quise tomar partes de eso, y aunque solo pudiera capturar un 10% de esa creatividad, intentaría hacerla mía.

«Cuando falleció, fue doloroso para mí porque compartí vestuario con él. No durante años, pero sí cuando The Fiend realmente estaba despegando. Cuando yo empezaba en 205 Live y en las giras, él era quien me daba abrazos y me molestaba porque llevaba calzoncillos a rayas: ‘¿No vas a salir ahí con eso, verdad? Es broma, haz lo que quieras’.

«Hacía cosas así. Yo estaba en el urinario y él se ponía justo a mi lado, con el traje completo de The Fiend y la máscara puesta, me miraba y decía: ‘¿Qué tal, hombre?’. Solo pequeños gestos como esos. Me dejó una gran impresión en el poco tiempo que pude interactuar con él.

“Para honrar a Bray Wyatt, invité a su viuda, JoJo Offerman, a cantar Ain’t Nobody en AEW All In Texas mientras las luces de la arena creaban el famoso efecto de luciérnagas de Wyatt. Fue mi manera de mostrar respeto hacia él y su familia.

«Quería devolverle ese gesto. Hacer que JoJo saliera este año en All In y realizara otro tributo con las luciérnagas en el titantron y cantara Ain’t Nobody. Simplemente mezclar esos pequeños detalles, pistas y elementos de narrativa para ella y mostrar más aprecio a la familia”.