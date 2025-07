Swerve Strickland vence a Hechicero por descalificación

Una lucha que prometía ser una exhibición de técnica y estilo entre Swerve Strickland y el mexicano Hechicero terminó con una intromisión de la Don Callis Family.

Desde el inicio, ambos gladiadores ofrecieron un duelo de alto nivel, con un inicio marcado por llaves y contrallaves. Hechicero fue el primero en mostrar su maestría al atrapar a Swerve del pie y castigar con una llave compleja, aunque el estadounidense logró escapar rápidamente. El ritmo cambió con un intercambio de golpes que derivó en castigos como Hammerlocks, Backbreakers y Vertical Suplexes de ambos lados.

Hechicero tomó ventaja con un Dragon Screw que dejó maltrecha la pierna de Swerve, a la que castigó con violencia entre las cuerdas, seguido de un Running Knee y un Body Slam que le dio una cuenta de dos. Pero el campeón de AEW no se quedó atrás: bloqueó un golpe con la frente, atacó la espalda de su rival y logró un nuevo Backbreaker, seguido de un intento de 450 Splash que no logró finiquitar la lucha.

Justo cuando Hechicero buscaba cerrar con una Yujigatame, apareció Lance Archer para atacar a Swerve y provocar la descalificación. La tensión escaló rápidamente cuando Bandido y Brody King corrieron al cuadrilátero para auxiliar a Strickland, desatando un combate campal que se trasladó hasta la rampa de entrada.

Kazuchika Okada vs Swerve Strickland is going to be a fun one.#AEWDynamite pic.twitter.com/J2xkCJgpyr

— Fightful Wrestling (@Fightful) July 24, 2025