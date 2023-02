Antes en NXT, ahora en AEW, Swerve Strickland siempre ha tenido una interesante mente creativa. Es uno de esos luchadores que, además de dar grandes combates, tiene carisma, maneja el micrófono y es capaz de crear atractivos personajes e historias. Lo estamos viendo actualmente con Mogul Affiliates. Y para que pueda hacerlo es fundamental que sus jefes le den confianza, como hizo Triple H, como hace Tony Khan. De ambos estuvo hablando recientemente el ex Campeón Mundial de Parejas AEW en The Wrestling Perspective Podcast.

“No, todavía había mucha libertad creativa [en WWE], porque nadie podía hablar como nosotros, nadie podía escribir nuestro material, así que nos dieron pautas. Cuando le dimos nuestro propio giro. Sin embargo, el tiempo encaja incluso haciendo pequeñas promos cortas con The New Day. Simplemente se nos ocurrió eso en ese mismo momento, o hacer algo con Sami Zayn. Simplemente se nos ocurrió trabajar con esos muchachos allí.

“Lo que descubrí es que estaba tratando de crear algo que nadie más puede decirte cómo hacerlo. Porque es tuyo y ahí es donde, si confías en él, la gente cree en él. Ahí es donde mucha de mi confianza vino. Sé que esto funcionará, creo en ello porque soy el único que puede lograr esto. Soy el único que sabe y ve tres pasos adelante cómo se puede formar y fluir hacia lo que será la culminación.

