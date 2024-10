Desde AEW, Swerve Strickland recuerda WWE y revela que Triple H y Shawn Michaels no querían que realizara el House Call, uno de sus actuales finishers. El ex campeón del mundo también usa el Swerve Stomp o el JML Driver. «The Realest One» trabajó con ambos principalmente en NXT pues se fue de la compañía antes de que Vince McMahon se retirara, aunque llegó a probar brevemente las mieles de SmackDown.

► El remate de Swerve

«Cuando empecé a hacer (el House Call) en NXT, lo ejecutaba, pero algunas personas se agachaban y apenas [rozaba la parte superior de la cabeza]. Triple H decía: ‘No lo uses como final. Me gusta, pero no lo uses para terminar.’ Shawn (Michaels) estaba de acuerdo: ‘Sí, no es un final. A veces da, a veces no.’ La gente se agacha para esquivarlo. Si te agachas, obviamente voy a fallar. Y tú, de todas las personas, Shawn, haces una superkick. Y él decía, ‘No es un final.’ En NXT, batallé un tiempo para encontrar un nuevo final. Finn regresó, así que no podía hacer el Swerve Stomp. Soy un gran fan de Naruki Doi, que hace el Naruki Driver. Saludos a SATs, el Storm Cradle Driver es el original. Lo vi y lo usé contra Leon Ruff. ‘Puedo hacer eso’. Pero cuando llegó Bronson Reed pensé, ‘Ughhh, ¿cómo hago esto?’ Cuando llegó el momento de ganar el Campeonato Norteamericano, esto fue como un año después, Bronson era el Campeón Norteamericano, y Shawn dijo, ‘Estábamos buscando algo creativo para el final. ¿Puedes hacer esa patada como final?’ No puede ser. Tuve que esperar todo un año para que Shawn finalmente dijera, ‘Ahora puedes hacer lo que quieras'».