Swerve Strickland tras Full Gear: «AEW es mía»

En una de las luchas más espectaculares del 2023, Swerve Strickland venció a Adam Page en Full Gear. De esta manera, además, reafirmó su victoria sobre el exCampeón Mundial AEW en WrestleDream. ¿Cuál será su siguiente paso? No sería una sorpresa que se encaminase al mismo título del mundo. Ya sabemos que no aceptará menos que ser el primer monarca de raza negra.

Pushed beyond their limits!@swerveconfident & Hangman Adam Page went to war in a Texas Death Match last night on #AEWFullGear!

— All Elite Wrestling (@AEW) November 19, 2023