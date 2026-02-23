Swerve Strickland: «AJ Styles quiere competir conmigo»

«The Realest One» Swerve Strickland aborda una variedad de temas, desde la posible llegada de AJ Styles a AEW hasta la competencia actual en AEW y mucho más.

► En palabras de Swerve Strickland

Estar rodeado de leyendas del wrestling

“Sí, siempre es increíble que te consideren ahora como un igual entre esas leyendas. Ver a gente como Billy Gunn, Bobby Lashley, Kurt Angle… miembros del Salón de la Fama. Es genial estar rodeado de esa energía positiva, es algo legendario e inspirador, no solo para los fans, también para mí.”

Su lado impredecible y violento en rivalidades

“Ahora mismo, por las cosas que he hecho en el pasado, pueden esperar cualquier cosa de mí. He llevado el límite tan lejos y a extremos tan grandes que el Swerve de 2026 puede hacer cualquier cosa. No es ‘¿veremos eso?’, es que podría pasar. Ya he demostrado que soy capaz. Ahora es cuestión de si voy a llegar a esos extremos con Kenny o con cualquier otro… o incluso más lejos. Nada está fuera de la mesa.”

Recordando su rivalidad con Hangman Page

“Nunca sabes el impacto que estás teniendo mientras lo haces. Solo lo sabes después, por cómo reacciona la gente. Si todavía se habla de eso dos años después, entonces hicimos lo que teníamos que hacer. Estoy orgulloso porque fui el primero en estelarizar All In y All Out seguidos y hacerlo sin un campeonato. Nuestra rivalidad fue más allá de títulos; era algo tan personal y tan grande que tenía que separarse de todo lo demás.”

La competencia dentro del roster de AEW

“Es cada vez más difícil hacer algo nuevo o crear historia, porque el talento del roster está subiendo el nivel constantemente. Todos somos súper competitivos. Estar en este vestuario puede intimidar, y también intimida a cualquiera que quiera venir. No puedes simplemente estar en el roster: tienes que competir, y no lo ponemos fácil.”

El momento emocional en Wembley

“En el momento estaba en modo trabajo. Pensaba: ‘Main event, Bryan Danielson, esto es lo que tengo que hacer’. Las emociones vinieron después. Cuando salí, cayó el confeti y subí la rampa, pensé: ‘Lo hicimos’. Nadie esperaba mucho de nosotros y aun así hicimos historia en Wembley como los primeros campeones mundiales negros en estelarizar allí. No salimos como ganadores, pero entramos como campeones, y eso fue un momento de orgullo.”

La confianza como motor de su carrera

“La confianza es como un músculo: cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Al principio la mía estaba aquí, pero la entrené y creció. Mi físico, mi estilo en el ring, mi creatividad… todo creció porque ejercité ese músculo. Llegó un punto en que me sentí imparable, innegable. Ponme algo delante que creas que no puedo lograr y lo conquistaré.”

Sobre AJ Styles y los combates soñados

“A este punto creo que me estoy convirtiendo en alguien contra quien AJ Styles quiere competir. No estoy persiguiendo combates; quiero que los combates me persigan a mí. Estoy orgulloso de AJ, lo he estudiado muchísimo. Él, Bryan Danielson y otros de esa era influyeron a toda una generación. Si quiere venir a AEW, estamos aquí esperando.”

La música que lo motiva antes de luchar

“ASAP Rocky seguro, Tyler, The Creator, Schoolboy Q, Big Sean —de ahí saqué ‘Swerve’ y él lo sabe—, Baby Keem, Doechii… También vi a Ludacris en el Super Bowl. Esa música es la que me saca la confianza antes de salir al ring.”