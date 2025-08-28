Swerve Strickland se sometió a cirugía tras Forbidden Door

En un enfrentamiento que lleno de intensidad que se dio en Forbidden Door el pasado fin de semana, Kazuchika Okada logró retener el Campeonato Unificado AEW ante un Swerve Strickland que luchó con todo. Sin embargo, el resultado adverso le pasó factura al ex Campeón Mundial AEW, puesto que se agravó la lesión que tenía en su rodilla.

► Swerve Strickland sufrió una rotura de meñisco

Tras revelarse la semana pasada que Swerve Strickland lleva años lidiando con una rotura de menisco, la estrella de AEW se sometió a una cirugía luego de su combate de Forbidden Door el pasado fin de semana. El ex Campeón Mundial AEW publicó una foto de su pierna vendada en sus historias de Instagram hace unas horas, al igual que otras postales que dejó el reciente PPV de AEW.

El informe inicial sobre la rodilla de Swerve Strickland indicaba que se rompió el menisco mientras entrenaba en el WWE Performance Center en el 2019, pero el luchador optó por realizarse una rehabilitación en lugar de ir por la cirugía, pero parece que su menisco nunca sanó por completo. El ex Campeón Mundial AEW recibió autorización para luchar contra Okada el domingo, parece que se mantendrá alejado del ring por el momento mientras se recupera.

Desafortunadamente para AEW, Strickland no es la única estrella de primer nivel de la que la compañía tendrá que prescindir por el momento, ya que Will Ospreay también tuvo su último combate (en un buen tiempo) en Forbidden Door y también se mantendrá fuera por una lesión en el cuello. Además, ambos se suman a las bajas ya confirmadas de Jay White, Nick Wayne y Adam Cole, quien podría no poder regresar debido a su historial de conmociones cerebrales.