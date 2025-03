Swerve Strickland se rompió el tímpano en AEW Revolution 2025

El ex campeón del mundo Swerve Strickland tenía varios objetivos entrando al evento de pago por visión AEW Revolution 2025 y ahora que ha terminado puede decirse que los cumplió todos. Quería derrotar y vengarse de Ricochet. Tenía que recuperar la capa para su amigo Prince Nana. Y además con la victoria obtiene una oportunidad de recuperar el título mundial. De hecho, justo antes de que el show acabara, atacó al actual monarca, Jon Moxley.

► Tras Revolution 2025

Pero no todos fueron buenas noticias para «The Realest» pues también se rompió el tímpano. Lo dio a conocer en la conferencia de prensa posterior al PPV.

Aún así, se quedó a contestar a las preguntas de los medios y uno de los temas tratados fue la posibilidad de que el rapero Kendrick Lamar visite AEW como una respuesta a la aparición de Drake, con quien tiene una rivalidad, en WWE:

«Oh, no lo sé. No lo sé. No sé por qué me preguntas eso. Estoy concentrado en esta lucha [risas]. ¿Cada vez que hay un rumor sobre hip-hop en el aire, vienen a preguntarle a Swerve al respecto? Yo digo, no tengo idea. Si aparece, sería genial. A Kendrick nunca lo he conocido. No tengo realmente una conexión cercana con TDE. En realidad, soy amigo de Isaiah Rashad, pero esa es la única conexión.

Poca gente sabe que cuando fui Isiah Scott en WWE, el nombre Isaiah fue por Isaiah Rashad. Así fue como nos conectamos y nos hicimos amigos. Pero esa es la única relación que tengo, y hace tiempo que no hablo con él. No tengo ninguna conexión con Kendrick ni con ninguna de las personas que puedan aparecer. Así que si él aparece, también sería una sorpresa para mí«.

