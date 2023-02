Swerve Strickland se acuerda de Cody Rhodes en AEW

Swerve Strickland está rivalizando actualmente con Dustin Rhodes en All Elite Wrestling mientras da inicio a la facción Mogul Affiliates. De ambas cuestiones estuvo hablando recientemente The Wrestling Perspective Podcast, sumando un pequeño recuerdo de Cody Rhodes así como sus aspiraciones hacia el Campeonato Mundial AEW.

► Swerve Strickland, Cody Rhodes, Dustin Rhodes y Mogul

“Hay mucho de esta pregunta que puedo responder, porque hay muchas semillas. Quiero plantar para el futuro, maniobraré correctamente aquí. Honestamente, para mí personalmente, con lo que me gusta operar es su dolor y seguir el ritmo de Dustin con su familia y todo. Hay mucho dolor allí, y dicho esto, el dolor puede ser manipulador. En el exterior, puedes tomar eso y convertirlo en un arma, al igual que el amor. El amor puede ser un arma, y creo que eso es lo que es el cine. La emoción es un arma, y especialmente al ver a dónde iría su hermano [Cody Rhodes] el pasado fin de semana. Creo que esa es otra emoción que podemos aprovechar.

“También podemos convertir eso en un arma, y se reduce a conectar puntos y personas, apuntar al dolor, convertirlo en un arma y emoción. Ves a este tipo triste por su suerte en este momento. No se siente bien, pero estás en mi camino, muévete, estás en mi camino. ¿Por qué le hablo así? Porque estoy harto de eso, no me importa, tengo la autoridad ahora. Mi ego tiene la autoridad ahora, porque tengo gente conmigo. Entonces, algunas personas entienden esa situación. Está bien, incluso si me enfrento a alguien como Dustin que puede defenderse con cualquiera, todavía tiene que adivinar y detenerse a pensar en la situación en la que se encuentra. Porque de los muchachos, esas entidades a mi alrededor, está armando su dolor.

“Durante las próximas dos semanas, recomendaría a las personas que presten atención a cómo juego con estas cosas. Todavía no lo tengo todo resuelto, pero esa es la belleza. Eso es para mí, eso es lo divertido. No quiero pensar en eso. Quiero sentirlo, quiero ir a trabajar ese día y decir: oh, tengo algo y me vino a la cabeza mientras actuamos. Así es como te voy a golpear, y ahí es donde está la diversión, y de ahí viene la confianza. Porque ahora estoy en el campo y me divierto, así voy a trabajar.

“Un campeonato no tiene por qué estar en la meta para mí y Dustin, ¿sabes a lo que me refiero? Lo estropearía un poco. No creo que eso sea lo que necesita. Ahora mismo, donde está Cody Rhodes, definitivamente se necesita un campeonato para colocarlo en algún lugar de la historia. Es el momento, y tiene sentido, pero la historia es que él no lo entiende ahora. Lo mataron [en cuanto al impulso]. Casi escribe se maneja a sí mismo. De nuevo, continúa viendo la historia a medida que se desarrolla. ¿Entenderás por qué estoy tan metido en este sentimiento, como si existiera el legado de estas leyendas que continúan creándome problemas? Lo entenderás.

“El momento del campeonato llegará cuando lo sepas, lo sientas y digas, ‘Oh, sabemos a dónde va esto’. Aquí es donde está ocurriendo el impulso, y ahora mismo estoy bien con lo que estoy haciendo y construyendo. Estoy bien con crear cimientos en este momento, porque no quiero despegar sin tener el por qué, dónde, quién. Todavía no lo siento. Yo primero tengo que hacerte sentir, luego puedo volar”.

