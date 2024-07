Swerve Strickland: «¿Ricochet? Depende de él»

6 fueron las veces hasta ahora que Swerve Strickland y Ricochet han compartido el cuadrilátero.

XWA Airbourne – 2014 – Ricochet ganó un combate multitudinario que incluyó también a Ivar (entonces Hanson) o Matt Taven.

– 2014 – Ricochet ganó un combate multitudinario que incluyó también a Ivar (entonces Hanson) o Matt Taven. Lucha Underground: The Desolation Of Drago – 2015 – Ambos (entonces Prince Puma y Killshot) se unieron en un combate de tercias.

– 2015 – Ambos (entonces Prince Puma y Killshot) se unieron en un combate de tercias. CZW Welcome To The Combat Zone – 2016 – Swerve (entonces Shane Strickland) venció en una lucha multitudinaria que incluyó a Wes Lee (entonces Dezmond Xavier) o Trevor Lee.

– 2016 – Swerve (entonces Shane Strickland) venció en una lucha multitudinaria que incluyó a Wes Lee (entonces Dezmond Xavier) o Trevor Lee. WrestleCade – The Final 3 Count – 2016 – Volvieron a juntarse en un enfrentamiento tres contra tres.

– The Final 3 Count – 2016 – Volvieron a juntarse en un enfrentamiento tres contra tres. REVOLVER Pancakes & Piledrivers – 2017 – Tuvieron su primer mano a mano.

– 2017 – Tuvieron su primer mano a mano. MLW One-Shot – 2017 – Disputaron el segundo.

► Swerve Strickland de Ricochet

¿Habrá un tercero en AEW? Por ello le preguntaron recientemente al Campeón Mundial en Battleground:

«Hemos tenido nuestras luchas sin máscaras en MLW. Hemos tenido a Strickland contra Ricochet antes. Depende de él. No sé, ya veremos. La competencia es intensa en AEW, y también hay un tipo diferente de escalera que subir de muchas maneras diferentes aquí. No necesariamente lo hace más fácil. Hay dificultades en ambos lados, y tienes que adaptarte. En AEW, ahora más que nunca, tienes que ser un intérprete adaptable mucho más que antes en AEW. Así que si eso es cierto, prepárate para ponerte un tipo diferente de botas de trabajo. Hay muchas personas que no quieren hacerlo fácil para nadie. Ya no es fácil para mí en la posición en la que estoy. He estado en la posición del chico nuevo que llega, y tuve que adaptarme. Muchas personas han intentado adaptarse, y no pudieron hacerlo. Eso demuestra el tipo de vestuario, el tipo de talento, el tipo de energía y la carga de trabajo que implica estar en AEW».

