Big Pressure, el tema de entrada de Swerve Strickland en AEW, se convirtió en todo un fenómeno entre los fanáticos de AEW. Por varios motivos, que van desde el baile de Prince Nana hasta que el mismo Swerve ha elevado su posición en la casa Élite pasando por cambios que le hicieron a la canción. De todo ello habla el luchador en Fightful.

«Sí, lleva un tiempo para que una canción realmente se pegue y luego se vuelva popular. Así que tomó, como, un año en cierto sentido, de tocarla una y otra vez, haciendo que la gente se encariñara con ella. Pero, bueno, mi personaje estaba yendo en una dirección diferente. Así que honestamente, tuve que cambiar las cosas, cambiar las guitarras, los BPM, hacerla más lenta, ajustar el tempo y todas esas cosas. Luego se volvió un poco más lenta, así que ahora mucha más gente podía seguir el ritmo un poco más, luego Nana entró y agregó el baile, llevándolo a un nivel viral al tener una visual. Honestamente, la música con una visual la eleva a [un nuevo nivel]. Como Michael Jackson y sus videos musicales, él añade una visual, lleva el disco aún más alto. Así que eso es lo que pasó con Big Pressure, diría yo.»

With his music video world premiere of Big Pressure Remix this Friday, Swerve Strickland has a message for Hangman Page.

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!

