Cedric Alexander se encuentra actualmente desplegando su talento en NXT junto a Je’Von Evans, está actuando como una suerte de mentor de la joven promesa de WWE, sin mucho protagonismo, pero apareciendo regularmente pues este cada vez tiene más presencia en la televisión. Atrás quedaron tiempos como cuando era Campeón de Peso Crucero en 205 Live o integraba la facción The Hurt Business, donde fue también Campeón en Parejas. Ha tenido y sigue teniendo épocas.

► Swerve Strickland quiere más de Cedric Alexander

Y el luchador de AEW Swerve Strickland quiere que la compañía invierta más en él, como le dice a O’Shea Jackson Jr. y TJ Jefferson en No Contest Wrestling cuando le preguntan por la amistad que comparten.

«Cedric Alexander. A lo grande. Ese es mi hermano. Literalmente fui uno de los padrinos en su boda. Cuando me mudé a Florida, él fue una de las personas que realmente me apoyó. No podíamos conseguir un sofá. Él y Malakai Black juntaron dinero para que pudiera comprar un sofá para el apartamento. Todavía tengo ese sofá. Nunca me desharé de él por eso. Cedric fue fundamental en ese pequeño período en el que pasé al siguiente nivel en las independientes. No como Killshot, sino en las independientes, trabajando con Cedric, tuve dos o tres combates con él y fue ahí donde pensé, ‘Lo estoy entendiendo, lo estoy logrando’. Cedric tiene tanto talento puro y sin adulterar. Incluso en él mismo, creo que todavía está nervioso por expresarse completamente. Nunca lo consigues hasta que los empujas y les das ese tiempo libre. Creo que necesita eso. Lo acaban de renovar por tres años más. Invierten en él. Muestran esa inversión en él. Quiero ver más inversión en él. Hay mucha gente que puede aprender de él y mucho que la base de fanáticos puede aprender al verlo. Todavía lo quiero mucho para él. Ese es un hermano y un nombre que no menciono muy a menudo, pero Cedric, sin duda.»