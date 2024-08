Swerve Strickland: «No es malo que los fans adivinen»

El presente Campeón Mundial de AEW, Swerve Strickland, repasa su rivalidad con «The Hangman» Adam Page, la cual fue esencial para su impulso en 2023, pasando de ser el villano de la historia entonces para acabar convirtiéndose en un favorito de los fanáticos en 2024 camino a su coronación.

► Swerve Strickland y Adam Page

«Esto justifica aún más lo que dije en la promo que le hice a Hangman inicialmente. Eso puso todo en movimiento. De alguna manera, predije lo que iba a suceder un año después. Todo sucedió de forma natural. Esas dinámicas cambiaron. Confiamos en quiénes eran nuestras personalidades, dónde estaban y hacia dónde necesitaban ir. La audiencia dictó lo rápido que sucedió. Llegó mucho más rápido de lo que esperábamos. También ayudó que WrestleDream fuera en Seattle. Eso jugó a mi favor. Sabíamos cómo iba a ser la audiencia y lo que eso iba a provocar. Decidimos aprovechar eso y no forzar ni redirigir. Simplemente lo sabíamos», dice Swerve mientras habla en Rumble in the Morning.

Cuando le preguntan qué significaba estar vinculado al ex campeón, y cómo cuando piensas en uno, siempre pensarás en el otro, contesta: «El hecho de que Hangman ya había tenido un Texas Death Match a principios de ese año con Jon Moxley en Revolution, que fue increíble y la rompieron. Luego, sus enfrentamientos con Bryan Danielson, las dos veces. Él y Kenny. Ya había tenido estas grandes batallas. Entonces, ¿dónde encajo yo en eso? En mi mente, me decía, ‘¿Dónde me coloco en esta línea que él ya ha trazado?’ Tengo que ser más siniestro. Tengo que ir más allá y profundizar en quién es él y qué estoy dispuesto a hacer para dejar una parte de mí en su piel que no pueda borrar. Kenny y esos chicos dejaron marcas, pero yo dejé una cicatriz. Ese era el objetivo. Hacer que la gente, no solo en internet, sino las personas reales, se conectaran con la acción, el motivo, los personajes de cada lado, y realmente vivir esta experiencia. No está mal que los fans intenten predecir lo que va a pasar, siempre y cuando sepan lo que está sucediendo ahora. Los fans están como, ‘Son ellos dos otra vez. Espera, él está en el pasillo. Eso significa que está aquí. Se están acercando.’ Están anticipando y tratando de adivinar. Cuando las cosas toman un rumbo diferente, dicen, ‘Casi lo teníamos.’ Luego, ‘Oh Dios mío. Blood & Guts, están en la jaula. Aquí está.’ Los tenemos justo donde los queremos, sin duda.»

