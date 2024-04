Una vez, Swerve Strickland era odiado por todo los fans de AEW cuando invadió la casa de Adam Page. Hoy, todos lo aman mientras busca el Campeonato Mundial; mañana 21 de abril intentará destronar a Samoa Joe en Dynasty. Camino a dicha oportunidad, analiza esa transición en Claibs Online.

► Swerve Strickland: Amor y odio

«Creo que la gente simplemente se conectó y entendió por qué estoy luchando. Es tan simple como eso. La gente comprendió que no se trataba solo de mejorar mis estadísticas y logros en AEW y la lucha libre profesional. Este tipo realmente ha sido tratado injustamente. Le han dado un mal trato, y está haciendo lo que sea necesario, a quien sea necesario, para conseguir lo que siente que merece legítimamente. Trabaja duro para ello. Yo he trabajado duro para ello. Tengo el talento. Tengo la habilidad. Todo está ahí. He trabajado duro para ganarme esas cosas y esta vez, estoy tomando mi destino en mis propias manos. Voy a tomar lo que quiero, no solo esperar y esperar a que mi carrera se estanque y nunca tenga la oportunidad. No, voy a ir tras ello y lo voy a tomar, y lo tomaré de alguien que siento que no lo merece.

«Y ahí es donde la historia entre Hangman y yo realmente resonó con la gente: el hecho de que Hangman estuvo en la cima de la montaña y aún así podría haber tenido todo lo que quería, pero simplemente se volvió muy pasivo. Eso es lo que aprovechas. Eso es lo que tipos como yo, que todavía estamos hambrientos y luchando por llegar allí, aprovechamos. Quiero aprovechar el hecho de que te sientes pasivo. Voy a tomar tu lugar y creo que la gente se ha sentido así en su vida. Ven esa historia y luego, el hecho de que me sumaran a mí y a Prince Nana, simplemente se volvió entretenido por sí mismo. La gente realmente disfruta metiéndose en mis combates. Pero siento que la historia realmente atrae y conecta con mucha gente por el hecho de que han estado en esa situación en la vida y han tenido que hacer cosas malas para obtener lo que sentían que merecían porque les fue arrebatado injustamente.

«Sí, creo que otra razón por la que la gente se volcó hacia eso (la invasión de la casa) es porque era algo único y algo que realmente nunca habían visto hecho de esa manera… ¿Está mal? Nadie resultó herido en la realización de esa película. Creo que hay un poco de sentimiento de la gente pensando: ya sabes qué, ¿realmente alguien salió lastimado? ¿Se hizo algún daño real? Si no es así, eso estuvo bastante bien. Les daremos un pase. Es contar una historia a largo plazo.»