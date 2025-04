Cuando AEW Dynasty 2025 salió del aire, y se recuperó un poco de su derrota ante Jon Moxley en un combate por el Campeonato Mundial que terminó cuando fue atacado por The Young Bucks, Swerve Strickland dedicó unas palabras a los fanáticos.

«Sé que hay algunos fanáticos molestos que se están yendo hacia las puertas y a sus autos para ir a casa. Y lo entiendo. Siento lo que están sintiendo en este momento. Si pueden esperar con calma, compartan estos últimos minutos conmigo. Porque no sé si alguna vez volveré a estar en este momento de contendiente al Campeonato Mundial después de que los EVPs regresen. No lo sabemos, pero por eso sigues viendo nuestro programa, All Elite Wrestling, porque esto es, somos la mejor maldita lucha libre y esta noche, acabas de ver a los mejores competir por el Campeonato Mundial de AEW justo frente a tus propios ojos.

Hace 13 años, tomé mi carrera al siguiente nivel viajando desde Lancaster, Pensilvania hasta esta gran ciudad, aquí, Filadelfia, y ahí fue donde mi carrera realmente despegó. Así que este es un momento de círculo completo. Poder competir por el Campeonato Mundial de AEW en Pay-Per-View frente a las mismas personas que no sabían quién era. Tenía un dólar y un sueño, y esto es lo que salió de eso, estar aquí con ustedes esta noche. No solo eso, mi familia, mis hijos, mis dos niñas pudieron sentarse aquí, en primera fila, y realmente verme competir por el campeonato mundial. Mi sobrina, mi sobrino, Brian, Zoe, Aaliyah, Naya, Michelle, Brian. Estas personas se encargaron de mí. Si no fuera por ellos, no estaría aquí ahora mismo. Así que solo quería tener un momento con ustedes. Así como esto es un momento para mí y mi familia, y así como esto es un momento para mí y mi nueva familia que he llegado a amar en los últimos tres años, Prince Freaking Nana.

Cuando hablo de representación, lo digo en serio cada maldito momento en que lo menciono. Este chico aquí, que ustedes apoyaron durante estos últimos 12, 13 años, en un año, encabezó cinco Pay-Per-Views principales.

No solo hablo de representación, salgo y demuestro esa maldita cosa, y solo llego tan lejos gracias a ustedes, las personas aquí, cantando ¿De quién es la casa? En cada ciudad, en cada arena, en cada estadio, ya sea en los Estados Unidos o en Londres, frente a 50 mil, 80 mil, no me importa si son 200.

Siempre quiero escuchar a todos cantar ‘¿De quién es la casa?’ Gracias por estar aquí. Gracias por la mercancía. Lleguen a casa con seguridad. Y una última cosa, solo por mi propio entretenimiento… que se joda Booker T.»