El Campeón Mundial de AEW, Swerve Strickland, comparte el orgullo que siente por el combate que tuvo con Will Ospreay en Forbidden Door 2024. Los dos luchadores colisionaron en un emocionante combate estelar que contó con varios finales falsos que hicieron pensar en que cualquiera de los dos podía llevarse la victoria.

Swerve Strickland (c) vs Will Ospreay AEW World Championship AEW x NJPW Forbidden Door 2024 🎶 Failure – Breaking Benjamin 🎶@WillOspreay @swerveconfident pic.twitter.com/FvX4FK6exD — CV Highlights (@CVHighlights247) July 3, 2024

► Swerve Strickland vs. Will Ospreay en Forbidden Door

«Estoy orgulloso de la historia que contamos en ese combate. Fue un torbellino perfecto. Fue el primer evento principal de Will en un pay-per-view de AEW, los fanáticos lo estaban esperando, y la gente no sabía quién iba a ganar. ¿Era el momento de Swerve? ¿O Will iba a seguir con su racha ganadora y llevarse el título? Ese es un combate que hemos querido desde hace mucho tiempo, y el momento era el adecuado. No estábamos esperando, queríamos este momento. Queríamos ver lo mejor: el campeón Internacional contra el campeón mundial. Fueron dos fuerzas enfrentándose: los dos mejores luchando«.

Hoy, ambos tienen sus caminos separados. Swerve tiene previsto enfrentar a Kazuchika Okada en el episodio 250 de Dynamite como paso previo al próximo Blood & Guts mientras también tiene programada una defensa del campeonato ante Bryan Danielson en All In después de que este ganara la Owen Hart Foundation Cup 2024.

A su vez, también el próximo miércoles, Ospreay defenderá el Campeonato Internacional ante MJF. De momento, se desconoce qué lucha va a tener en el evento de Londres el 25 de agosto, aunque quizá sea una revancha con el mismo «Better Than You».

