Swerve Strickland: «Me encanta Je’Von Evans»

En recientes declaraciones, el ex campeón de AEW Swerve Strickland ha estado elogiando a varios luchadores; primero pedía que se prestara atención a EJ Nduka y Lee Johnson, y después que Cedric Alexander tenga más oportunidades en WWE. También a Je’Von Evans, Superestrella de NXT.

► Swerve Strickland aplaude a Je’Von Evans

“Amo a Je’Von Evans, un saludo para ti«, dice Swerve a O’Shea Jackson Jr. y TJ Jefferson en No Contest Wrestling al hablar de talentos emergentes. “Quiero ver algo de intensidad en ti. Je’Von es extremadamente talentoso. Uno de los momentos más increíbles de mi carrera fue cuando, durante mis 90 días entre WWE y AEW, estuve haciendo seminarios. Fui a Carolina del Norte, y Je’Von tenía unos 16-17 años, en un grupo de 20 personas. Les pregunté a todos quiénes eran, qué edad tenían, cómo llegaron a la lucha libre y qué querían hacer. Me acerco a Je’Von, y ya se notaba que era destacado en la clase. Me dijo: ‘Honestamente, me metí a la lucha después de ver tu combate contra Lio Rush en DEFY.’ Wow, ¿tan lejos he llegado? [ríe]. A principios de este año, estoy en un show de 21 Savage en Tampa y lo veo pasar. ¡Ahora mide 6’4″! ‘¡Dios mío!’ Es un espécimen y súper humilde. Lo quiero muchísimo. Veo sus combates solo para animarlo. Acaba de luchar contra Randy Orton, y la rompió. Je’Von, voy a apoyarlo sin importar lo que haga o a dónde vaya.”

Swerve hablaba también recientemente de DEFY como la promoción de dónde sale la élite de la lucha libre. Su combate con Lio Rush fue en el evento The Crash Lucha Libre en 2017. Entonces, Je’Von Evans aún no había tenido su primera lucha profesional pues esta no ocurrió hasta el show FSPW Friday Night Aggression en 2018; entonces se llamaba Kid Blacka Merica.