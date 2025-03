Swerve Strickland le responde a Booker T sobre el racismo en WWE

Vamos hilando fino que el tema da para bastante: Swerve Strickland ha sido muy vocal de cómo manejan a los luchadores afrodescendientes en la lucha profesional.

Un argumento de él para decir lo anterior es que no presentan suficientes luchadores negros en los premium live events (Antes conocidos como PPV o Pay-Per-View).

O sease los especiales televisivos donde está el dinero.

Booker T le respondió en su pódcast Hall of Fame.

Pues bien.

Strickland le respondió.

Lo anterior durante una entrevista con VladTV, titulada: «AEW Wrestler Swerve Strickland Tells His Life Story (Full Interview)».

« Eso no es trato justo cuando Vince dijo la palabra con ‘N’ frente a ti… Esa no es una muestra de equidad. Es mi opinión. Y sobre esa declaración, no es que solo lo diga yo, sino que estoy repitiendo lo que la gente dice. Estoy diciendo lo que tu audiencia está diciendo. No es que esté hablando por hablar. Es lo que la audiencia ha estado reclamando en los últimos 2 ó 3 años: que no ven talento negro en luchas individuales en los PLE y cosas así. «

A continuación el vídeo de Vince McMahon diciendo la «N palabra» en frente de Booker T.

Si bien Bianca Belair tuvo la lucha estelar en la primera noche de WrestleMania 37.

Strickland, sólo el año pasado tuvo 3 luchas estelares en especiales televisivos: AEW Dynasty, AEWxNJPW: Forbidden Door y AEW All In: London.

En las tres ocasiones el Campeonato Mundial AEW estuvo de por medio.

Son datos y hay que darlos.

Aunque la entrevista completa es paga, en X, se filtró el extractó que se citó líneas arriba. A continuación les dejo el extracto.

