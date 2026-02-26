Swerve Strickland lanza advertencia a Kenny Omega y a todo AEW

La semana anterior Swerve Strickland atacó brutalmente a Kenny Omega y dejó en claro que no está arrepentido y que lo hará de nuevo si se vuelve a cruzar con el ídolo de AEW.

Prince Nana apareció en la mesa de comentarios junto a Tony Schiavone, cuestionando si alguien realmente creía que a Swerve le importaban los 100 mil dólares de multa impuestos tras el ataque. Acto seguido, exigió espacio y presentó a su representado.

Swerve salió sin música y bajo una lluvia de abucheos. Se subió directamente a la mesa de comentaristas, donde reconoció que muchos no estaban contentos con lo ocurrido la semana pasada, pero dejó claro que no sentía remordimiento alguno. Incluso comentó con ironía que la mesa de comentaristas parecía más resistente esta vez.

► Mensaje directo a Kenny Omega

Swerve aseguró que Omega se interpuso en su camino hacia el Campeonato Mundial. Cuestionó la lógica del canadiense, preguntándole si era ingenuo por pensar que, tras vencerlo, automáticamente se convertiría en el siguiente retador al título.

Según Strickland, Omega lo desafió como hombre y como amenaza real dentro del vestidor. También lanzó indirectas hacia antiguos miembros de The Elite, asegurando que pasó tres años “acabando” con ellos y que no vive con arrepentimientos, en contraste con figuras como Hangman Page.

► Advertencia al roster de AEW

Swerve envió un mensaje a todo el elenco de AEW: prometió atropellar a cualquiera que se cruce en su camino y reiteró que sigue siendo el hombre más peligroso de la empresa.