Swerve Strickland humila a Wheeler Yuta y manda poderoso mensaje a Bryan Danielson

Antes de enfrentar a Bryan Danielson y exponer su Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en AEW ALL IN, Swerve Strickland se enfrentó una lucha ante Wheeler Yuta, amigo y compañero de The American Dragon en el grupo Blackpool Combat Club.

Con Danielson en primera fila, Strickland comenzó dominando el encuentro, castigando a Yuta con todo, provocando al American Dragon en todo momento.

Aunque Wheeler intentó reaccionar, no logró hacerlo, ya que pronto Strickland retomó el control con golpes, castigos y llaves, mostrando el arsenal contra el cual Danielson deberá enfrentarse en All In.

Finalmente, Yuta logró repuntar brevemente con ataques a los brazos, pisotones y varios vuelos. Sin embargo, en uno de los vuelos, Swerve lo esquivó y le aplicó la llave de Danielson, aunque Yuta logró zafarse.

El combate se volvió más parejo, con Swerve intentando recuperar terreno, pero Yuta continuó atacando con fuerza, poniendo en aprietos al campeón con potentes golpes.

Strickland, sin embargo, respondió con tres House Call seguidos a Yuta y siguió castigándolo hasta que el réferi lo descalificó. Bryan Danielson subió al ring para intentar detener a Swerve, pero este logró escapar. Antes de irse, Swerve advirtió que lo que le hizo a Wheeler era solo una muestra de lo que le esperaba en All In.

Cuando parecía que Swerve se había ido, el Campeón de AEW regresó para propinarle un poderoso House Call a Danielson.

Swerve Strickland:

• told Bryan Danielson that he’s going to maul him in front of his daughter, Birdie

• then cripple and retire him

• gave him a House Call out of nowhere

• did YES chants as Prince Nana danced

SWERVE GETTING PERSONAL AGAIN WITH WRESTLERS. HANGMAN WAS RIGHT,… pic.twitter.com/MzrzLvyn8Q

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) August 15, 2024