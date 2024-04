El 21 de abril en AEW Dynasty, Swerve Strickland luchará contra Samoa Joe por el Campeonato Mundial y recientemente estuvo en AEW’s Unrestricted adelantando que tiene una ventaja sobre su oponente porque lleva dos décadas estudiándolo.

► Swerve Strickland hacia AEW Dynasty

«Para mí, hay mucho en juego. En esta industria, no ha habido nadie como yo por mucho tiempo, y lo digo con orgullo y sinceridad. Y tampoco soy como nada que Joe haya visto antes. Soy uno de los más impredecibles. No sabes de lo que soy capaz, ni lo que estoy dispuesto a soportar. He estudiado mucho a Joe, tengo dos décadas de cintas. Me pregunto cuánto él sabe de mí, ¿sabes? Esa es la ventaja de ser poco convencional, ser impredecible, y realmente no sabes de dónde vengo. Como viste esta semana, Joe todavía no puede detenerme como él piensa. Eso son mis ventajas. Mi trasfondo militar siempre ha sido una ventaja. ‘Nunca rendirse, nunca renunciar’ es mi lema, y Joe está viendo esas capas despegarse más con la firma del contrato.

«Me derribó con una cadena y me ensangrentó, y aún así me levanté, aún así firmé el contrato. Porque si tengo que arrastrarme a través de cien yardas de alambre de púas para llegar al campeonato mundial, eso es lo que haré. Muchas personas podrían esperar al próximo contendiente. ¡Pero no yo! Este es el camino, la brutalidad, lo que tengo que atravesar. Y estoy listo para ello. Joe se está dando cuenta semana tras semana de que no me rendiré ante él fácilmente. Se da cuenta de que cada vez que regreso, lo hago más fuerte.»

► El menú de AEW Dynasty