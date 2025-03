Swerve Strickland habla sobre su salida de WWE

Hit Row (Isaiah «Swerve» Scott, Ashante «Thee» Adonis, Top Dolla y B-Fab) tuvo una trayectoria destacada en NXT y se unieron al elenco de SmackDown en el 2021. Sin embargo, solo duraron unas semanas en el elenco principal, ya que todos fueron despedidos. Scott, también conocido como Swerve Strickland, firmó con AEW en marzo de 2022 y empezó a triunfar allí, inclusive logrando el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, mientras que el resto de miembros fueron recontratados en agosto de 2022, con Top Dolla volviendo a ser despedido un año después antes de recalar en TNA.

Al momento, solo B-Fab (en SmackDown) y Ashante Adonis (en NXT) siguen en la WWE, pero con papeles mucho menos relevantes de lo que en su momento llegaron a tener siendo miembros de Hit Row.

► Miembros de Hit Row fueron despedidos de WWE en el 2021

Durante una entrevista reciente en VladTV, Swerve Strickland habló sobre la primera vez que los miembros de Hit Row fueron despedidos de la WWE en el 2021, especulando posibles problemas con B-Fab, a raíz de que perdió un vuelo, lo cual habría molestado a Vince McMahon. Además, también conjeturó el hecho de que uno de los miembros (aparentemtente Top Dolla, a quien mencionaban «el grandulón») habría molestado a alguien tras bastidores, aunque nunca precisó exactamente qué cosa.

«Más adelante, creo que hubo una disputa contractual con la chica del grupo, Brianna (B-Fab). Es especulativo, no estoy seguro de que sea 100% cierto. Un saludo a Bri, sigue siendo genial, sigue ahí arriba. La trajeron de vuelta. Algo pasó con eso. En cuanto nos reclutaron, la semana siguiente, hicimos una promo, y ella no conseguía información de vuelo para estar en SmackDown. Simplemente desapareció. Era como: «Todas tenemos el nuestro. ¿Dónde está el tuyo?». «Todavía no he conseguido el mío». Así que todas hablábamos entre nosotras, como que no, no lo conseguimos. Se acerca cada vez más la hora del vuelo. ¿Dónde está Bri? «Sigo sin vuelo, sigo sin tener nada». Literalmente, lo acaban de quitar, ella consiguió el vuelo, y luego simplemente desapareció. Yo estaba como, oye, ¿qué pasa? Estamos en el… Vuelo, bajando, empezamos a recibir notificaciones y vemos todos estos despidos. Ricochet está justo a mi lado en el otro pasillo, mirando su teléfono y diciéndome: «¡Hola!». Todo el talento está viendo cómo despiden a sus amigos. Es como si un grupo de ocho personas acabara de ser despedido ese mismo día. Ese año, creo que despidieron a 150 talentos y personal. Esto también vino directamente de la COVID, y durante ese año de COVID, la WWE tuvo que seguir funcionando. Llegaron a un acuerdo con el gobernador de Florida para que pudieran seguir funcionando durante la COVID, como supermercados, hospitales, policías, la WWE. No sé cómo, pero es una necesidad para sobrevivir en Florida. Así que pudimos seguir adelante, pero perdieron mucho dinero, solo para mantener la producción en marcha, sin giras, y sin poder ir al extranjero. Perdimos mucho dinero, así que tuvimos que recuperarlo de alguna manera. Así que despidieron a mucho talento y personal. «Algo pasó allí. Ella estaba en la lista. Mi novia de entonces estaba en la lista, pero la despidieron.»

«Luego nos reunimos con Vince McMahon o algo así. Al parecer, uno de los miembros del grupo se quejó en la oficina porque él la llamaba para preguntarle por su vuelo, qué estaba pasando. Le dijeron: ‘No podemos revelarte esa información’. Él respondió: ‘¿Qué?’. Al parecer, empezó a ponerse agresivo por teléfono en Titan Towers. Así que nos reunimos con Vince. Tenemos que hablar con Vince sobre esto porque, al parecer, estaba molesto. Dijo: ‘Antes que nada, eso no es asunto tuyo’. Eres un talento, te dedicas a esto. Preocúpate por lo que haces. No te preocupes por nadie más, ni siquiera de tu grupo. Preocúpate por lo que haces. Así es como lo hacemos aquí. Es una cuestión de respeto. Estábamos sentados en el pasillo del estadio, Bruce Prichard detrás de él, John Laurinaitis detrás de él, y Vince estaba justo aquí, y estaban sentados allí, como cachorritos, viendo a Vince ladrarnos. Pensé: «¡Guau! Creo que nos acosó de inmediato. Él simplemente dijo: «Nadie me pide una reunión sin más. Hay gente que lleva 15 años trabajando conmigo y nunca ha tenido una reunión conmigo». Pensé: ‘¡Genial! Me siento honrado ahora’. Nos regañaron un poco, pero fue solo un miembro del grupo el que hizo esa llamada, y aparentemente, con quien estaba hablando en la oficina se quejó de que era agresivo por teléfono o algo así. Quién sabe cómo terminó esa conversación. Probablemente una llamada grabada en algún lugar, no lo sé. Pero rápidamente, Vince estaba hablando de eso, y luego cambió de tema y dijo: «Pero nos vamos a divertir mucho esta noche, chicos. Nos vamos a divertir mucho. Tenemos cosas buenas para ustedes próximamente». Yo dije: «Bueno, genial». Hicimos un segmento con Sami Zayn en SmackDown. Entré en la parte de atrás, le estreché la mano a Vince, y él dijo: «Eso estuvo genial. Tienes que sonreír. Asegúrate de poner esa sonrisa ahí fuera, lo que sea». Genial, genial. Fuimos al fondo del vestuario. Dijimos: ‘Vale, creo que salió bien. Bueno.’ Entonces Sami Zayn regresa y dice: ‘Parece que a Vince no le gustó. Vince lo odió’. Pensamos que lo habíamos visto hace cinco minutos. Él dice: ‘Sí, parece que simplemente no le gustó’. De acuerdo.”

“De repente, uno de los miembros del grupo tiene apendicitis y no puede luchar. Así que ahora solo nos queda a mí y al grandulón tener estos combates por equipos. Aparentemente, molestó a alguien en la retaguardia, de alguna manera. Nunca lo olvidaré, fue antes del concierto, el ensayo y todo. Repasamos el segmento. Llegué por atrás y Bruce Prichard estaba sentado solo en la Posición de Gorila. Me dijo: «Oye, Swerve». Le dije: «¿Sí?». Me dijo: «Sabes que eres el veterano del grupo, ¿verdad? Llevas más tiempo en esto. Tienes más experiencia». Le dije: «Sí, la tengo». Me dijo: «Vale, toma el control». Le dije: «Vale». Dos semanas después, nos despidieron a todos. Esa fue la última vez… y luego salieron todos esos informes sobre lo que pasó, lo que posiblemente pasó, y fue como una especulación, una gran presión sobre un solo individuo que provocó que despidieran a todos y todo eso, lo cual podría haber sido cierto. Luego escuché a talentos cercanos, y me dijeron: «Sí, fue él. Sí, fue él». Pensé: «¡Rayos!». «Luego, me quedan 90 días para que me contraten y consiga un nuevo trabajo».