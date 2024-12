Swerve Strickland habla de su renovación con AEW

No para todos los luchadores claro porque cada persona es un mundo pero para alguien como Swerve Strickland trabajar en AEW es lo ideal cuando no tienes intención de hacerlo en WWE ya que no solo tiene una plataforma grande para llevar su carrera a nuevos niveles sino que ello le permite ir a otros sitios, como NJPW. Así que no fue una sorpresa cuando recientemente se confirmó la renovación del ex campeón mundial con «Where The Best Wrestle» después de una mutuamente fructífera relación de dos años.

Embed from Getty Images

► Un nuevo contrato

Una renovación de la que «The Realest One» estuvo hablando en AEW All In Texas: Countdown to On Sale:

«Para mí, no se trataba de ‘¿Alguna vez sucederá?’ Se trataba de que iba a suceder. Tengo que tener la fe de que va a suceder. Ahora, solo tengo que justificar por qué está sucediendo con lo que hago en mi trabajo, por qué ocurre. Me tomó hacer historia para que un contrato de ese tipo sucediera. No fue algo de la noche a la mañana, como si simplemente te dieran el dinero. No, esto se ganó. Vuelve a esa historia americana: trabajo duro, consistencia. No todo fue perfecto, pero aun así perseveré a través de eso. Luego fue simplemente, ¿qué necesita AEW? ¿Qué necesita Tony Khan de mí para entregarle a AEW? Y realmente enfocarme en esas cosas, ser el hombre al que acudir y decir: ‘Voy a entregar exactamente lo que necesitas y más’. Creo que tener esa mentalidad de decir: ‘Tengo que dar lo mejor de mí, pero también tengo que dar un poco más, además de eso’. Siempre tiene que haber algo más.

Embed from Getty Images

En esta época de la lucha libre y los medios, siempre tienes que ofrecer algo un poco más. En los días de prensa, estaré aquí, hablando, haciéndolo lucir bien. Si necesito tomar el cinturón y ponerlo en un video musical, puedo hacerlo. Tener la confianza de Tony Khan en mí para hacerlo de la manera correcta y asegurarme de que todo esté bien hecho, que no haya consecuencias negativas para la compañía, que no se vea mal, todas esas cosas para asegurar que, ‘¿sabes qué? Swerve es bueno, confiamos lo suficiente en él para hacer que la compañía se vea bien, sin desprestigiar el nombre ni hacer que nada se vea mal’. Entonces también fue esa confianza, y creo que ahí es donde realmente el contrato fue como, Tony dijo: ‘No, se lo voy a dar, no tengo dudas de que esta es la inversión correcta’. Así que es más que simplemente rendir bien en el ring. Es todo, todo lo que tienes que hacer, y la persona que eres», explicaba Swerve a Instinct Culture.

Embed from Getty Images