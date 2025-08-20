Swerve Strickland habla de AEW, cine, música y más

El excampeón del mundo de All Elite Wrestling «The Realest One» Swerve Strickland comenta sobre Reebok, Allen Iverson, James Gunn, Missy Elliot y lucha libre. Todo ello en una reciente aparición en Big Gold Belt Media durante la San Diego Comic-Con 2025.

► En palabras de Swerve Strickland

Comic-Con & Momento personal

¿Cómo estás viviendo esta Comic-Con? “Estoy bien, hermano. Tengo buena salud, estoy con espacio mental y muy bendecido de estar aquí en la Comic-Con de San Diego otra vez. Dos años seguidos. Este se siente más especial.” ¿Sientes que este año es diferente? “Mucho ha pasado en el último año, te lo aseguro.”

Colaboración con Reebok y Allen Iverson

¿Cómo lograste la colaboración con Reebok y la línea de Iverson? “Eso no fui yo para nada. Fue una cosa de AEW. En el último año siento que All Elite Wrestling, el departamento de marketing, el equipo social, todo, ha subido el nivel diez veces. No solo en el ring, no solo el producto en televisión, no solo las historias y el talento, sino todos detrás de escena: cámaras, producción… todos. Me dejaron escoger el modelo, escogí las Answer 3. Pude dar mi opinión en el color y añadir cosas personales: mi logo, referencias a mi música (‘Big Pressure’), detalles con significado. No quise quitar el logo de Iverson porque esta es SU zapatilla, yo solo soy invitado. Era importante mostrar admiración hacia él. Fue un proceso de 10 meses. Todo estaba basado en el concepto de cuando gané el campeonato, que la gente lo viera y entendiera inmediatamente el significado. Es una pieza de historia que puedes llevar contigo en los pies. Lo que me voló la mente fue que Iverson compartió el post promocionando la colaboración. Muchos esperan ver cómo funciona antes de apoyarlo, pero al mediodía ya era el zapato número uno en Champs. Entonces él lo publicó. Después incluso intentó hablar conmigo por teléfono, pero estaba en un vuelo. No lo logré atrapar, pero me dijeron que está feliz y satisfecho con todo.”

Música y proyectos creativos

¿Qué viene en el futuro para ti? “La música está yendo muy bien. Tengo sesiones de estudio con productores, estuve en llamada con Boi-1da, también trabajé con el equipo de composición de Missy Elliot en Miami. Eso debería salir entre finales de 2025 o principios de 2026. Me gusta crear en silencio. Cuando las cosas salen, la gente piensa que ocurrió de golpe, pero en realidad llevo meses o hasta un año trabajando en ellas. Yo no trabajo de manera lineal, lo hago en red: planto semillas en distintos sitios, dejo que el universo trabaje y de repente brotan varias cosas a la vez. Al final tienes un jardín.”

Embed from Getty Images

Encuentros y experiencias con celebridades

¿Algún momento especial recientemente? “Fui invitado por Bun B a un evento de golf privado. Ahí conocí a 50 Cent, Barry Bonds, Nick Saban, Tim Tebow, Terrell Owens, Travis Scott, DJ Khaled… Era como un ‘quién es quién’. 50 tenía hasta un DJ booth en el green, Travis Scott regalaba ropa antes de salir a la venta. Estar ahí, hablando con 50 sobre la vida y nuestros hijos durante 30 minutos, fue increíble. De escuchar sus CDs de joven a conversar como pares… eso fue una locura. Con gente así, no intento hacer ‘pitch’ de nada, solo conectar como persona. Espero que recuerde mi nombre y esa conversación. Muchas veces los directores y artistas trabajan con quienes les caen bien, como Adam Sandler que lleva décadas con los mismos amigos. Es cuestión de hacer una impresión positiva.”

Cine y colaboraciones futuras

¿Te veremos en proyectos de cine/series? “Quién sabe. Tengo amigos cercanos a James Gunn, incluso trabajé con Steve Blackheart en una película de terror (‘Stiletto’) y él es íntimo de Gunn. Manifestar y estar presente es clave. También tengo algo que decirle a John Cena cuando lo vea, porque tuve una conversación con él en el PC hace tiempo.”

Embed from Getty Images

Determinación y mentalidad

¿Qué te mantiene en marcha? “Lo que me mantiene es lo que aún no he hecho. Nunca es suficiente, nunca me conformo, siempre quiero más. Es lo que me desvela pero también lo que me inspira a buscar nuevas formas de lograr cosas. Me dijeron que todo el panel de este año en Comic-Con estaba construido alrededor de mí, y eso me sorprendió. Es un testamento a mi determinación y a ser terco con mi creatividad. Sé que funciona, aunque nadie lo haya hecho antes. Tienes que apostar por ti mismo todo el día.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sweet Chin Disco (@sweetchindisco)