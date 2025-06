Swerve Strickland: «El poder no es suyo, es tuyo»

Swerve Strickland es un ejemplo perfecto de luchador que tomó las riendas de su carrera y la llevó a alturas jamás imaginadas. Siempre tuvo talento, carisma y las ganas nunca le faltaron pero no siempre fue capaz de hacer realidad sus objetivos, por uno u otro motivo. Podríamos pensar en la WWE (y compararla con AEW) y cómo no es tan fácil tener libertad y acordarnos de todas las veces que luchadores han mostrado frustración pero también deberíamos tener en cuenta que esos luchadores firmaron un contrato a sabiendas de cómo funciona la empresa. Por otro lado, en realidad, «The Realest One» no la menciona.

“Muchos de esos tipos han tenido sus quejas sobre cómo se les ha utilizado en los últimos años, todas las oportunidades que pensaron que tendrían y que les fueron arrebatadas. Todos sintieron que se les dio menos de lo que merecían, que fueron perjudicados de muchas maneras», Strickland no habla de nadie en particular en este mensaje general desde la empatía a los luchadores. “Todas esas cosas que no se te permitía hacer, o las oportunidades que te quitaron, ahora tienes la oportunidad de crearlas tú mismo.”

“Ahora (a los agentes libres) no hay nadie que te diga que no. Nadie que te diga ‘esperaremos por ti y luego te llamamos’… y después no sabes nada en seis meses. Ya no hay nadie que te robe tu tiempo. No, el momento es ahora, no después. Y no depende de que alguien más te lo ofrezca. El tiempo es tuyo.”

“Toma ese tiempo y valóralo. Entiende que ahora puedes lograr que otros respeten tu tiempo. Porque eso es algo que nadie puede comprarte. No se puede comprar el tiempo. Toma todos esos años, esos meses, esos momentos que te arrebataron… y recupéralos.”

“No esperes por nadie ni por nada. Haz que la gente venga a ti. No corras por alguien más. Haz que ellos vengan a ti. Sé tan bueno que recuperes tu poder. En esta industria, lo más difícil de convertir en valor real es el poder de negociación, esa necesidad que otros tienen de ti. Gánatela.”