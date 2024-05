Swerve Strickland, el Campeón Mundial, comparte cómo es el ambiente en el vestuario de AEW. Resalta el tamaño del elenco y que todos se empujan entre sí mientras reflexiona sobre su coronación en Dynasty mientras habla con Renee Paquette, quien señala que parece que se está dando un cambio en la casa Élite, en AEW Close Up.

► El vestuario de AEW

«Fue un momento trascendental, en un lugar impresionante, con una multitud increíble. Después de un espectáculo de cuatro horas, viendo toda la acción, sintiendo la energía en el vestuario con todos motivándose y empujándose mutuamente para dar otro clásico evento de pago para All Elite Wrestling, pero también para la industria de la lucha libre en general. A pesar de estar en el evento principal contra Samoa Joe, y con todo el espectáculo ya terminado, aún estábamos allí, esperando a ver el final. Eso significó mucho para mí.

«En este momento, siento que el ánimo en el vestuario está en otro nivel. Todos saben que no pueden tomarse las cosas a la ligera. El tipo a tu lado podría ser [Kazuchika] Okada, el siguiente podría ser PAC, luego [Adam] Copeland, seguido de [Powerhouse] Hobbs y Kyle Fletcher, todos con hambre de éxito. Hay un nivel de profundidad increíble en el vestuario, y ni siquiera he mencionado a aquellos que no han estado aquí en los últimos meses, como Hangman Page, MJF, Keith Lee o Kenny Omega. El cambio que hemos experimentado ha sido necesario para llenar ese vacío mientras otros se están recuperando. Estar en la cima de eso implica mucha presión, especialmente siendo el primero en hacerlo. Ya puedo anticipar los comentarios y las críticas, pero estoy enfocado en seguir adelante, sin darles espacio para hablar».

Hablando de Keith Lee, en otra entrevista, con Highspots, Swerve comenta:

«Cada vez que intentamos arrancar el negocio, no avanzamos. Creo que en este momento está lidiando con problemas de salud, así que todo está en el aire».