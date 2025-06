Swerve Strickland compara AEW con los Lakers

La temporada 2024/25 de la NBA acaba de terminar con los Oklahoma City Thunders resultando ganadores después de derrotar en el séptimo y último partido de las Finales a Indiana Pacers. Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic quedaron eliminados en primera ronda ante Minnesota Timberwolves. La última vez que fueron ganadores fue en 2020.

No han sido unos 25 años demasiado exitosos para los Lakers. Ganaron tres títulos, otra liga en 2010 y la NBA Cup en 2023. Pero en uno de los equipos más grandes de la historia de la NBA, la exigencia siempre es máxima. No vale solo con participar, tienes que ganar. Como ocurre en AEW, según expone Swerve Strickland en una reciente entrevista en el pódcast Battleground.

“No puedes simplemente estar en All Elite Wrestling solo por estar. Nosotros (Strickland y Will Ospreay) siempre hemos tenido ese mismo respeto. Ambos elevamos el nivel y lo subimos a ciertos límites que hacen que la gente se pregunte si realmente pueden venir a AEW, si pueden firmar un contrato y tener un impacto en AEW. No debería ser así. Debería ser como firmar con los Lakers.

(No puedes simplemente llegar) a los Lakers y esperar ser titular y tener tiempo de juego. No, tienes que trabajar, tienes que ser uno de los mejores ahí afuera. Luego tienes que preguntarte si puedes llegar a los Lakers, y después, tienes que trabajar aún más duro para mantenerte en el equipo. Eso es lo que siempre queremos mantener como estándar en All Elite Wrestling…”.