Swerve Strickland resalta el valor del paso de Cody Rhodes y CM Punk por AEW en sus actuales éxitos en la WWE. También el de Ricky Saints. El ex campeón del mundo y actual contendiente al título máximo considera que los tres se han hecho más grandes porque pasaron por «Where The Best Wrestle».

Embed from Getty Images

► Gracias a AEW

«Eso demuestra que este es el lugar donde estar. Siento que cuando hablamos de competencia y lucha libre, la competencia es el hecho de que podemos obtener ese talento, y también podemos igualar los acuerdos, y es una opción. Así que cuando se trata de eso, ahí es donde el poder de negociación es lo que hace a Mercedes [Moné] quien es, y eso aumenta su valor.

Para los talentos ahora, donde el talento puede tomar esa decisión, tenemos la opción de dirigir el barco y el poder, generar nuestro valor y como dijo Shannon Sharpe en Club Shay, el valor es lo que alguien está dispuesto a pagarte por ti y por tus servicios, así que ahora es como, ok, nuestro valor sube. Sasha Banks tenía valor. Mercedes tiene más valor ahora por la existencia de All Elite Wrestling.

Embed from Getty Images

Lo mismo pasa al revés, Cody tenía más valor por lo que All Elite Wrestling pudo hacer y perpetuar. Lo mismo con Punk, lo mismo con Jon Moxley al llegar a AEW. Nuestros valores están aumentando de ida y vuelta. Ricky Starks, por ejemplo, su valor aumentó para generar interés en él, y eso solo potencia el valor de todos para que suba aún más, así que, con suerte, eso aumentará el valor de la lucha libre profesional en general. Así que todo sube, y siento que Mercedes fue la que hizo eso grande por las mujeres.»