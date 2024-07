El Campeón Mundial de AEW, Swerve Strickland, defenderá el título contra «The American Dragon» Bryan Danielson en el Estadio de Wembley en Londres en All In. Va a ser la lucha más grande de su carrera en la lucha libre profesional. Sin duda es un enfrentamiento en lo más alto del pro wrestling. El monarca nunca ha estado mejor y el retador es uno de los mejores de todos los tiempos, además de que este 2024 es su último año como luchador a tiempo completo.

Uno de los mejores, ¿o el mejor? Para Swerve, Danielson es el número uno de la historia:

“Bryan no solo es experimentado, es el mejor de todos los tiempos. Eso es a lo que me voy a enfrentar: un futuro miembro de la primera clase del Salón de la Fama. Nunca he enfrentado a alguien como él, pero él tampoco ha enfrentado a alguien como yo. Bryan me dijo que soy un talento excepcional. Pero también soy una amenaza excepcional. Sé que ya hemos luchado antes, pero él nunca me ha enfrentado en estas condiciones. Bryan me enfrentará después de mi Texas Deathmatch contra Hangman Page, después de haber vencido a Will Ospreay, Christian Cage y Samoa Joe. Soy una bestia diferente ahora. Estoy ansioso por que lo vea», comenta el campeón a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

