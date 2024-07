Durante el episodio de Dynamite del 24 de julio, AEW celebrará un nuevo combate Blood and Guts con el Team AEW (Swerve Strickland, Darby Allin, Mark Briscoe y The Acclaimed) contra The Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Adam Page y Jack Perry). Desde que se hizo oficial ha estado habiendo todo tipo de opiniones y predicciones circulando, como la del actual Campeón TNT de que serán los malvados los que reine dentro de la estructura metálica.

It’s time to NUT UP OR SHUT UP

Tonight we go to war..

En cambio, el Campeón Mundial de la casa Élite -en el combate también están los Campeones Mundiales de Parejas y el Campeón Continental- no piensa tanto en un resultado para el combate sino en que este sea un gran espectáculo. Mientras hablaba recientemente con Sports Illustrated, «The Realest One» compartía que el objetivo que tiene (o que tienen) es que sea único y diferente a las tres anteriores ediciones (2023, 2022 y 2021).

“Esperen sangre. Esperen que los luchadores den un paso al frente y se conviertan en algo más de lo que ya son. Esto es como nuestra propia versión de la guerra civil de Marvel. De un lado, tienes a Iron Man liderando el grupo, y del otro, a Capitán América al mando. Ambos tienen sus propias creencias y están convencidos de que tienen razón y que el otro está equivocado».

“El objetivo es hacer de esta edición de Blood and Guts la más única y diferente. Se están contando muchas historias. Muchos de nosotros estamos participando por primera vez y subiendo al siguiente nivel. Veremos a Mark Briscoe y a The Acclaimed en este combate, y estoy seguro de que subirán al siguiente nivel. Estoy orgulloso de estos chicos y de estar en el ring con ellos», adelanta el campeón para poner los dientes más largos a los fanáticos de AEW.

¿Tienes altas las expectativas con Blood and Guts 2024?

TONIGHT on @TBSNetwork!

Do NOT miss a moment of the most VIOLENT match in #AEW history, #AEWBLOODandGUTS! LIVE on #AEWDynamite starting at 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/LU5h4Ukk8S

— All Elite Wrestling (@AEW) July 24, 2024