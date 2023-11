La espectacular lucha que tuvo con Adam Page en Full Gear 2023 es uno de los momentos para el recuerdo que Swerve Strickland ha creado en AEW. También podemos meter en la lista su tema de entrada, ‘Big Pressure’, que se ha convertido en un fenómeno. O el brutal ataque que propinó a Nick Wayne en su lugar en entrenamiento. Y justo de este nos acordamos pues fue entonces cuando Swerve dijo eso de «What up, turds?», que se puede traducir ocmo «¿Qué pasa, idiotas?».

Y lo hacemos porque mientras hablaba recientemente con Fightful The Realest One dio a conocer el origen de la frase.

«Eso retrocede un poco a mis días en el ejército. Tenía un Sargento Instructor, el Sargento Purnell, en aquel entonces, y fue uno de los sargentos instructores más divertidos. Mientras nos castigaba, nos reíamos mientras hacíamos flexiones. Siempre decía cosas divertidas en cadencia mientras hacíamos flexiones y demás. ‘Turds’ era una de las cosas que nos llamaba.

«Tenía este diente de oro con un signo de dólar. Era casi como un comediante al estilo de Major Payne. Este tipo era tan serio, pero también enseñaba lecciones. Tenía 17 u 18 años en ese momento, y él fue una de las personas más influyentes que conocí. No lo he visto en 20 años, pero nunca olvidaré a ese tipo. Decir ‘¿Qué pasa, idiotas?’ es un homenaje a él«.

Swerve Strickland 5 seconds into his interview: "WHAT UP TURDS?"

LOOOOOOOL. pic.twitter.com/7jgtcWPmxm

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) October 2, 2023