Swerve Strickland: «Soy el boogeyman de la lucha»

Swerve Strickland, el Campeón Mundial de AEW, valora cómo ha sido presentado hasta ahora en la casa Élite. Hablando recientemente en Busted Open Radio, comentaba que le hubiera gustado que su primera aparición con el título fuera distinta.

► Swerve Strickland, el «boogeyman» de la lucha

«Literalmente hay un contador de tiempo para cuando estoy a punto de aparecer en pantalla. Aparezco en la pantalla como tres veces por noche en diferentes promos. Estoy dando promos en vivo. ‘Tenemos que grabarlo ahora.’ Ok, boom. Tengo una presencia en Collision, incluso cuando no estoy allí. La última promo en Collision que terminó el show, la grabé en mi casa el día anterior, solo porque sí. ‘Lo que necesiten.’

«Me gusta mantenerme presentable en todo momento. Me llamo a mí mismo el Hombre del Saco (el boogeyman) de la lucha libre por una razón. Dices mi nombre y aparezco. Me gusta el factor de que nunca sabes cuándo voy a aparecer. Cuando Samoa Joe enfrentó a Dustin Rhodes al final del show, aparecí de nuevo. Me gusta ese factor de que nunca sabes cuándo voy a aparecer, si es que aparezco.

«Sigue mirando porque a veces no ser anunciado también es algo bueno, para mantenerte preguntándote, ‘Mencionaron su nombre. ¿Tendrá implicaciones en este segmento con este personaje?’ A veces, no me gusta llevar a la gente de la mano sobre lo que está a punto de suceder. A veces es algo bueno. A veces, solo deja que la gente mire y los deje a su propia imaginación».

¿Qué opinas de Swerve Strickland como Campeón Mundial de AEW?

¿Crees que defenderá el título exitosamente ante Will Ospreay en Forbidden Door?