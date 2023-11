La entrada de Swerve Strickland es una de las más destacadas de AEW, por la canción, ‘Big Pressure’, por el baile de Prince Nana y por lo que transmite el luchador. A pesar de ser heel, aunque esta semana en Dynamite los fans lo apoyaron como babyface contra Jay Lethal, en parte también gracias a su espectacular lucha en Full Gear 2023, el público All Elite lo acompaña durante tood su camino al cuadrilátero, cantando, bailando, disfrutando.

► Swerve Strickland lo admite

Y también riendo, todos con Nana, que ha convertido su baile en meme, salvo el mismo Strickland, que mantiene su semblante serio. Pero eso cuando está delante de las cámaras. Porque detrás de ellas sí que se ríe cuando ve sus apariciones repetidas, como admite hablando con Fightful.

«Cuando lo veo retrospectivamente, me desmorono. Durante los momentos, tengo una especie de visión en túnel. Hay momentos en los que ni siquiera lo miro, no veo lo que está pasando. Estoy mirando a la audiencia y viendo quién está reaccionando, a quién dirigirme, hacia dónde van mis ojos. Quiero generar reacciones solo con mi mirada hacia la audiencia. Nana está generando ese lado, así que permíteme obtener este lado con mis emociones y expresiones. Algunas personas quieren mi atención desde la audiencia. Quieren ver la atención del artista, ‘espero que me esté mirando’. ‘No, me está mirando a mí’. Así que todos hacen ruido para tratar de ver a quién está mirando y comprometiéndose realmente el artista. Luego, Nana está gestionando todo ese lado, y estoy tratando de llevar todo este lado a otro espectro. Esa es mi concentración en la entrada.

How dare he?!? Swerve Strickland just stopped Prince Nana from dancing! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@SwerveConfident| @PrinceKingNana pic.twitter.com/WJYZnDQvXF — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2023

«Vuelvo a ver lo que Nana está haciendo realmente y pienso, ‘Esto es hilarante‘. También hay niveles geniales en ello. Hay muchos niveles geniales en lo que estamos haciendo y estoy realmente orgulloso de ello. Estoy muy contento con lo que hemos descubierto y con lo que seguimos explorando y descubriendo. Esto todavía es muy fresco. No hay una dinámica luchador, artista, mánager como la nuestra. Aprecio eso más que tratar de ser como, ‘No, los mánagers deberían hacer esto. Nana hace esto, Swerve no necesita esto. Nana es demasiado de esto’. No, nadie está haciendo esto, y me encanta. Esto no debería ser la dinámica de luchador-mánager prototípica que hemos visto desde el principio de los tiempos en la lucha libre profesional. Tenemos algo dinámico que nadie más está haciendo. No creo que haya una dinámica en la que cualquiera pueda hacerlo».

With his music video world premiere of Big Pressure Remix this Friday, Swerve Strickland has a message for Hangman Page. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@swerveconfident | @PrinceKingNana pic.twitter.com/JecgMTTOS2 — All Elite Wrestling (@AEW) October 19, 2023