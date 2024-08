Suspendida en AEW, Britt Baker estará en Cobra Kai

Cuando apenas estaba dando sus primeros pasos después de 10 meses de ausencia, camino a su lucha contra «The CEO» Mercedes Moné en disputa del Campeonato TBS en All In, la «DMD» Britt Baker fue suspendida por AEW como consecuencia de un incidente con el Campeón Americano «The Salt of the Earth» MJF y la periodista Alicia Atout. No se espera que la ex Campeona Mundial se pierda la gran cita de Londres del 25 de agosto pero tampoco se sabe cuándo va a volver a la programación. Mientras, se confirma que aparecerá en la serie de Netflix Cobra Kai.

► Britt Baker estará en Cobra Kai

De acuerdo a lo que reporta nuestro compañero Mike Johnson en el medio amigo PWInsider, la luchadora dará vida a un personaje que formará parte de uno de los equipos participantes del torneo Sekai Taikai en la segunda parte de la sexta temporada cuya primera ya se está transmitiendo en la plataforma de streaming; los nuevos episodios llegarán el 15 de noviembre. Por ahora estos son todos los detalles que se conocen de esta nueva inmersión de Britt Baker en el mundo de la actuación.

La serie es una secuela de Karate Kid que se ambienta 30 años después del icónico enfrentamiento final entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence en el torneo de kárate. Tras ayudar a Miguel, un chico que sufre bullying, Johnny decide volver a abrir el dojo Cobra Kai. El problema es que esto vuelve a desatar la rivalidad con Daniel LaRusso, que ahora es un hombre de negocios felizmente casado, pero al que le falta algo tras la muerte de su mentor, el Sr. Miyagi.

Baker también estrenará próximamente -no tiene fecha, el proyecto aún está en posproducción- Queen of the Ring, una película biográfica de Mildred Burke, la primera atleta femenina que ganó un millón de dólares, fue campeona de lucha libre profesional, y pionera en este deporte en una época en la que la lucha femenina estaba prohibida en la mayor parte de Estados Unidos. En ella también participa Martin Kove, actor que en Karate Kid y Cobra Kai da vida a John Kreese.

