Después de su lucha ante Blake Christian y AR Fox, la cual terminó de manera polémica, La Facción Ingobernable perdió el control y tanto Rush, como Dralístico y José The Assistant golpearon a diestra y siniestra.

Y es que Dralístico había roto el conteo realizado por AR Fox, pero el réferi le dio el triunfo, algo que no agrado para nada a La Facción Ingobernable, que de inmediato golpeó con todo lo que pudo a sus rivales; además Rush jaló de la playera al réferi.

Tras esto, casi todo el equipo fue suspendido y multado.

«RUSH “agredió” a un Árbitro. Nos multaron por usar sillas. Hemos sido SUSPENDIDOS durante una semana por #AEW . Preston no se involucró demasiado y no está suspendido. No puedes engañar a los fanáticos, saben que el final del combate fue una MIERDA «, publicó el asistente.

RUSH “assaulted” a Referee

We got fined $$ for using chairs

We’ve been SUSPENDED for a week by #AEW

Preston didn’t get too involved and isn’t suspended.

You can’t fool the fans, they know the match ending was BULLSHIT.#ROHFinalBattle #LaFaccionIngobernable pic.twitter.com/8gcCauiELd

— JoseTheAssistant (@JoseAssistant) December 11, 2022