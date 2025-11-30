Survivor Series: Stephanie Vaquer retiene el Campeonato Mundial Femenil

Stephanie Vaquer se mantuvo como dueña del Campeonato Mundial Femenil tras un combate bastante complicado ante Nikki Bella, que no se dejó intimidar por la joven ameona.

El duelo inició con intensidad desde el primer instante, cuando la chilena fue sorprendida por Nikki Bella mientras saludaba al público. A partir de allí, el combate se transformó en una lucha de poder y resistencia, donde la campeona respondió con firmeza para evitar que la retadora tomara control definitivo.

La ofensiva inicial de Nikki obligó a Vaquer a recurrir a golpes precisos, incluyendo un dropkick que frenó el impulso de la excampeona de las Divas. Sin embargo, un error abrió la puerta para que Nikki castigara a la campeona dentro y fuera del ring. La intensidad creció cuando Bella conectó un superplex y posteriormente un Bella Buster que puso a la campeona en verdadero peligro.

Stephanie respondió recurriendo a su técnica, atrapando a Nikki en un armbar asistido en las cuerdas y frenando el avance de la retadora. La secuencia subió de tono cuando ambas buscaron ejecutar los Devil’s Kiss, provocando intercambios violentos en los que ninguna cedía. Vaquer logró una superkick clave y un clothesline que la regresaron al combate, pero Bella volvió a presionar con poderosos ataques que por poco significan el final.

► Momentos clave

El duelo alcanzó su punto más alto cuando ambas luchadoras quedaron sobre la mesa de comentaristas, donde Vaquer conectó un devastador Devil’s Kiss que dejó a Nikki sin capacidad de reacción. De regreso en el ring, Stephanie cerró la lucha con autoridad, aplicando un suplex, un segundo Devil’s Kiss y finalmente un Sky Twister Press para asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria consolida el reinado de Stephanie Vaquer, quien superó uno de sus retos más exigentes y reafirmó su condición de campeona sólida y resistente. Para Nikki Bella, la actuación demuestra que aún puede competir ante luchadoras más jóvenes, aunque su camino por ahora no queda claro.