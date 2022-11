Debido a muchas circunstancias, Survivor Series nunca recibe la misma atención que Royal Rumble, WrestleMania y SummerSlam. Cada año, WWE organiza sus «cuatro grandes» eventos PLE en torno a grandes luchas y expectativas. Siempre son la referencia del calendario anual y en torno a los cuales se diseña el resto del año.

Sin embargo, al mirar la historia de estos cuatro espectáculos, hay uno que destaca por ser el más flojo de todos. Desgraciadamente, ese show es Survivor Series, y quizás siempre ha sido el más débil de estos cuatro PLE históricos. Hay algunas razones para que esto sea así, y muchos de los factores se deben a la propia WWE a lo largo de los años.

► El Royal Rumble es más llamativo que Survivor Series

Cuando comenzó, el formato y el concepto de Survivor Series era bastante nuevo y fresco, ya que el espectáculo se componía de «luchas tradicionales de eliminación». En ellos se enfrentaban los mayores rudos y los favoritos de la fanaticada en una serie de grandes choques. Sin embargo, con una importante falta de premios por ganar estas luchas, además de la necesidad de WWE de introducir luchas por el título y otros combates de renombre para llenar la cartelera, estaba claro que el concepto central del espectáculo no podía mantenerse a largo plazo.

En cambio, el Royal Rumble tiene un combate eterno del que los aficionados nunca se han cansado. El Royal Rumble es imprevisible, puede ofrecer grandes momentos, retornos y sorpresas, y tiene la mayor apuesta imaginable, con una oportunidad por el título mundial en juego. En marcado contraste con los combates de eliminación de Survivor Series, se espera con impaciencia durante todo el año y es, con diferencia, uno de los más vistos dentro del universo de WWE. El Royal Rumble tiene un concepto que atrae a los aficionados, y es aún más emocionante ahora que también hay una lucha femenil. Sólo esta lucha hace que sea mejor que Survivor Series.

► WrestleMania y SummerSlam reciben más atención

Cuando se trata de WrestleMania y SummerSlam, son los dos eventos del calendario de WWE (junto con los grandes espectáculos de Arabia Saudí) que reciben más atención y consideración. WrestleMania es el mayor escaparate de la lucha libre profesional, con más brillo, glamour y poder de las estrellas que cualquier otro espectáculo del deporte. Siempre es el evento mejor estructurado e incluso un mal WrestleMania puede ser agradable sólo por el espectáculo.

SummerSlam ha sido en gran medida un WrestleMania secundario, también con grandes luchas y un intento de WWE de tener un atractivo general. Suele estar repleto, y ahora incluso se traslada a estadios más grandes para tratar de reforzar esa idea. Cuando se trata de Survivor Series, WWE rara vez le ha dado el mismo enfoque que a los otros grandes eventos. En 2011, el regreso de The Rock fue un momento importante, y en 2016 el enfrentamiento entre Goldberg y Brock Lesnar hizo que Survivor Series se sintiera especial, pero aparte de esos dos años… poca cosa reseñable.

►Pocas posibilidades de ser el mejor de los 4 grandes de WWE

A lo largo de los años, la reputación de Survivor Series ha disminuido, recibiendo muy poca atención en comparación con otros PLE de WWE. Incluso espectáculos como Money in the Bank, Hell in a Cell y Extreme Rules han recibido más atención que Survivor Series en los últimos años. Esto hace que nos preguntemos si Survivor Series puede recuperarse.

Después de años en los que el tema Raw Vs SmackDown hundió Survivor Series hasta el punto de que algunos fans llegaron a pedir el fin del PPV para siempre, WWE parece estar renovando el evento y podría encontrar algo de gloria. WarGames llega a Survivor Series en 2022, lo que ha revolucionado el PLE y ha traído de vuelta la emoción real para el espectáculo, algo de lo que carecía.

El interés del producto WWE a menudo se dispara en la temporada de WrestleMania y SummerSlam, y desafortunadamente para Survivor Series, incluso con un nuevo y renovado enfoque, seguirá siendo el menos importante y el más débil de los cuatro grandes. Los otros tres programas son más atractivos, y eso seguirá siendo así debido a la reputación que ya se han ganado. Survivor Series todavía puede crecer y crecer, y WWE haría bien en consolidar el evento en los próximos años, pero el hecho no cambiará que Survivor Series sigua siendo el cuarto en discordia sin importar lo bueno que sea.